За столом, повним гільз: Кулеба та Блінкен пообідали у Veterano Pizza у Києві – яскраве фото

Ентоні Блінкен 14 травня побував у Києві. Його робочий обід із Дмитром Кулебою потрапив в об'єктиви. Для ланчу символічно обрали заклад, створений військовими, – Veterano Pizza.

Візит Блінкена не був анонсований. До того ж це перший візит високопосадовця США з часу ухвалення Конгресом пакету допомоги Україні на суму понад 60 мільярдів доларів. На запитання Володимира Зеленського про терміни постачання допомоги Блінкен відповів, що вона "вже в дорозі".

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Деталі візиту Блінкена

Кореспонденти BBC відзначили, що держсекретаря США супроводжувала "величезна свита" зі співробітників Блінкена і спеціальних агентів Служби дипломатичної безпеки США. Було багато журналістів та охоронців, у тому числі озброєних автоматами. Пересічні люди також фотографували процесію та цікавилися, що відбувається.

Блінкен разом із пані послом США в Україні Бріджит Брінк пройшов центром Києва за п'ять хвилин. На Майдані Незалежності він зупинився біля сотень прапорців, які встромляють у землю, щоб ушанувати загиблих Героїв.

Власне, від Майдану Незалежності держсекретар вирушив на вулицю Софійську. Veterano Pizza буквально за кілька кроків від Майдану.

Обід Блінкена та Кулеби у Veterano Pizza / Фото Getty Images

Деталей розмови з Кулебою не повідомляли. Далі Блінкен вирушив на зустріч із українськими антикорупційними активістами.

Що відомо про Veterano Pizza

Бренд створили ветерани АТО. Заклад на Софіївській – один із закладів мережі, піца представлена і в інших містах України. Також є франшиза Veterano Coffee, а кав'ярня Veterano Brownie на Подолі у травні 2022 зачинилася, бо працівники створили підрозділ БпЛА. У закладах Veterano Pizza працюють ветерани.

У піцерію на Софіївській часто приходять волонтери. Стільниці там прозорі та наповнені відстріляними гільзами. Мережа пропонує підвісити піцу для військових, яку потім привозять у шпиталі і не тільки. У меню є як класичні смаки, так і більш вишукані поєднання. А нещодавно з'явилася піца "Англійський сніданок" – на знак пошани до Великої Британії і подяки за підтримку.