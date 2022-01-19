Блінкен у Києві закликав Путіна обрати "мирний шлях"

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до України й відвідав американське посольство в Києві. Там представник Білого дому закликав очільника Кремля обрати "мирний шлях" та уникнути ескалації конфлікту з Україною.

За словами Ентоні Блінкена, Володимир Путін може за короткий термін ухвалити рішення про вторгнення до України. Однак держсекретар США закликав очільника Кремля утриматися від цього.

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Рішення про напад залежить лише від Путіна

Ентоні Блінкен висловив сподівання, що загрозу на кордоні Росії та України вдасться вирішити дипломатичним шляхом. Однак повномасштабне вторгнення залежить виключно від Володимира Путіна.

Я дуже, дуже сподіваюся, що ми зможемо продовжити це на дипломатичному та мирному шляху, але, зрештою, це буде рішення (про напад – 24 канал) президента Путіна,

– заявив Блінкен.

Також держсекретар США наголосив, що у Вашингтоні відомі наміри Кремля найближчим часом збільшити кількість військових біля кордонів України. Саме тому Блінкен заликав Путіна до "мирного шляху" вирішення конфлікту.

Загроза російського вторгнення до України: головне

Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.

Через загрозу вторгнення та вимоги Росії щодо нерозширення НАТО, які називають "гарантіями безпеки" протягом 10 – 13 січня у Женеві, Брюсселі та Відні відбулися переговори російських делегатів з США, НАТО та ОБСЄ. Однак вони повернулися до Москви ні з чим.

За даними американської розвідки, Росія активно готується до провокацій на Донбасі, щоб виправдати своє вторгнення до України, яке можливе вже цієї зими.

Росія всіляко заперечує свої агресивні наміри, хоча кремлівські пропагандисти з екранів відкрито говорять про можливість введення військ до України

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