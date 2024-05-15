Блінкен "добив" енергосистему електрогітарою: мережу охопили меми через виступ політика в барі

Держсекретар США Ентоні Блінкен 14 травня виконав у київському бар пісню Ніла Янга "Rockin' In The Free World". Політик співав та грав на електрогітарі, це не могло залишитися непоміченим для жартівників.

Блінкен зіграв разом з українським гуртом у пабі "БарменДиктат". Мережу одразу охопили меми.

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Blinken 182: меми про виступ Блінкена у барі

Передусім головною темою дня стало те, чи пов'язаний виступ Блінкена з аварійними відключеннями, які Укренерго запровадило того ж вечора. Є підозри, що дисбаланс в мережі спричинила його електрогітара:

Крім цього, завбачливі українці порадили Блінкену взимку везти із собою акустичну гітару, тому що на тлі останніх новин є ризик, що світла може не бути.

Не минулося і без добрих старих мемів, які не стосуються війни:

Трапились меми і для тих, кому 27+:

І, звісно, були меми й про наболілу для українців тему – західну допомогу. Моральна підтримка – це чудово, але ніхто не посперечається, що краще б Блінкен заспівав на фоні привезених ATACMS чи F-16.