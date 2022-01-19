Блінкен не бачить сенсу в перегляді мінських угод

Ентоні Блінкен не бачить сенсу у перегляді мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Державний секретар США пояснив це тим, що у документі прописані дуже чіткі кроки.

Як сказав Блінкен в інтерв'ю, Україна на відміну від Росії робить конкретні кроки для реалізації мінських угод.

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На думку Блінкена, Росія практично нічого не зробила у плані кроків, передбачених цими домовленостями.

Я не думаю, що є якась потреба їх (мінські угоди – 24 канал) переглядати, тому що там прописана низка дуже чітких кроків, які обидві сторони повинні зробити. І, можна сказати, що багато з цих кроків Україна або зробила, або почала робити, або зараз розв'язує питання щодо деяких із них,

– зазначив він.

За словами державного секретаря США, перше і головне питання – наскільки серйозно Росія готова до врегулювання проблеми Донбасу в рамках мінського процесу.

"Я згоден, це зараз єдиний шлях... Незабаром має відбутися нарада в рамках нормандського формату, це знову-таки тест для намірів Росії", – додав держсекретар.

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Це – узагальнювальний термін на позначення трьох спільних документів сторін-учасників врегулювання ситуації на Донбасі в нормандському форматі. Мінські угоди є передусім політичними, а не юридично обов'язковими документами. Вони не ратифіковані Верховною Радою України, як міжнародно-правові договори.

Зауважимо, що українська сторона наполягала на перегляді мінських угод. Експерти та політики вважають, що приводом для цього є щонайменше роздача російських паспортів на окупованому Донбасі. Наші бійці на передовій кажуть, що "перемир'я" не працює, а мінські домовленості були з самого початку не дієвими.

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