Блінкен чинить опір у визнані росії країною-терористом: у NYT назвали причину

Кожного дня росія чинить терористичні акти проти України та українців. Сенат США закликав визнати її державою-терористом, але деякі посадовці неочікувано чинять опір.

російські окупанти скоїли проти України та українців жахливі злочини, показавши на увесь світ, що вони є терористами й не збираються дотримуватися жодних правил війни та міжнародних норм. Цивілізований світ вже готовий називати росіян терористами, як вони того заслуговують, але деякі високопосадовці досі бояться розривати дипломатичні зв'язки з кремлем.

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Блінкен протестує щодо визнання росію країною терористом

Сенат США одноголосно підтримав резолюцію щодо визнання росії країною-спонсором тероризму. Шалені злочини, які скоюють російські окупанти навіть над полоненими, відкрили світу очі, що лише рішучі потужні удари можуть зупинити росіян.

путін сидить на вершині державного терористичного апарату. Санкції, які ми ввели, дуже ефективні, але ми маємо зробити значно більше,

– заявив сенатор від Південної Кароліни, республіканець Ліндсі Грем.

А от державний секретар США Ентоні Блінкен не надто впевнений у такій позиції. На його думку, санкції – цілком дієвий інструмент і відповідають статусу росії як терориста, але постановка кремля в один ряд з Північною Кореєю, Сирією, Кубою та Іраном може остаточно розірвати усі дипломатичні стосунки між Вашингтоном та москвою.

"Практичні наслідки від того, які санкції ми ввели, та визнання росії країною-спонсором тероризму – однакові", – заявив Блінкен.

Втім, якщо постанову демократів про визнання росії країною-спонсором тероризму прийме Конгрес, то Держдепартамент не зможе зупинити надання окупантам статусу, на який вони заслуговують.

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