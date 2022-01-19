Блінкен прибув у Київ: що відомо про терміновий візит держсекретаря США в Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув з візитом в Україну. Чиновник має зустрітись з українською владою. Обговорюватимуть, ймовірно, загрози нападу Росії та можливу реакцію Заходу на це.

Журналістка Дженіфер Ханслер оприлюднила фото Блінкена, який вже прилетів до Києва. Його зустрів заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник.

До речі Напередодні візиту у Київ: Блінкен телефоном поговорив із Лавровим

Зауважимо, що візит Держсекретаря став доволі несподіваним, оскільки оголосили про нього лише напередодні, 18 січня.

Мета візиту

У МЗС зазначали, що Блінкен приїде до Києва на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Держсекретар зустрінеться з дипломатом, а також – з президентом Володимиром Зеленським.

Відомо, що політики говоритимуть про втілення комплексного пакету стримування агресії Росії. Крім того, темою для обговорення стане партнерство у безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.

До слова, у Держдепі США поїздку Блінкена називають "результатом інтенсивних дипломатичних переговорів з європейськими союзниками та партнерами щодо спільних дій проти російської загрози Україні".

До слова, ЗМІ показали кадри, на яких держсекретар США сідає в літак перед вильотом в Україну.

Потім Блінкен вирушить у Берлін та Москву

Вже 20 січня Блінкен відвідає Берлін. Там він зустрінеться з очільниками МЗС країн "трансатлантичної четвірки, до якої входять США, Німеччина, Франція та Велика Британія.

Крім того, 21 січня Блінкег зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві. Політик закличе російську сторону до деескалації.

США хочуть з'ясувати, чи справді Росія готова розглядати питання, пов'язані з безпекою в Європі. Ознакою серйозних намірів могло б стати зниження чисельності сил біля українського кордону.

Блінкен зідзвонився з Лавровим

До слова, перед цим Блінкен провів телефонну розмову з Лавровим. Під час неї Держсекретар наголосив, що США – непохитно віддані територіальній цілісності та суверенітету України.

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