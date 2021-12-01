Блінкен пригрозив Росії санкціями і присутністю на "східному флангу"

Американський державний секретар Ентоні Блінкен пригрозив Москві санкціями. Водночас наголосив, що країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі".

Посадовець попередив, що НАТО піде на такі кроки, якщо Росія посилить агресію проти України. Мовляв, у такому випадку Альянс буде змушений вживати відповідних заходів.

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Блінкен підкреслив, що Вашингтон вже попереджав російську сторону про ймовірні наслідки у випадку загострення кризи з Україною. "Ми готові вживати серйозних заходів. У НАТО готові посилювати свій східний фланг", – зазначив держсекретар.

Росії загрожують нові економічні санкції

Коментуючи ситуацію на російсько-українському кордоні, державний секретар пояснив, що США "повинні готуватися до будь-якого розвитку подій". Втім, краще буде, якщо Київ та Москва таки врегулюють кризу. В цьому, мовляв, можуть допомогти мінські домовленості. Крім цього, Блінкен заявив, що США будуть готові й до сильних економічних обмежувальних заходів проти Росії. Раніше від запровадження таких санкцій у країні відмовлялися.

Ми ясно дали зрозуміти: якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, ми відреагуємо рішуче,

– пригрозив він.

НАТО має готуватися до різних сценаріїв

Як пояснив Блінкен, країни-члени НАТО не володіють конкретною інформацією щодо намірів Росії. Та попри це Альянс повинен бути готовим до будь-яких заходів стримування, які змусять Москву змінити курс. "Ми не знаємо, чи ухвалено рішення про вторгнення, але знаємо про нарощування сил на випадок, якщо це станеться", – пояснив глава Держдепу. Він запевнив, що США обговорюють це не лише з союзниками та партнерами, але й безпосередньо з Путіним.

Путін не хоче, аби Україну прийняли в НАТО

Російський президент вимагає юридичних гарантій про нерозширення Альянсу на Схід, тобто не допустити членства України. Він зухвало заявив, що вбачає загрози у навчаннях НАТО поблизу кордонів Росії.

Він звинувачує Захід в тому, що там нібито "ігнорують законну російську стурбованість у сфері безпеки". Саме цим політик хоче виправдити скупчення військових сил біля кордонів з Україною.