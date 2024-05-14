Вступ України у НАТО: Блінкен зробив заяву про членство

Одразу після повномасштабного вторгнення Росії Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Водночас країни-члени не поспішають зі своїм рішенням.

Власне, Володимир Зеленський не вважає, що наша держава зможе стати членом Альянсу, допоки триває війна. Однак у майбутньому наша держава має шанси на довгоочікуваний вступ у НАТО.

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НАТО зробить відчутні кроки

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс. Передбачається, що у майбутньому він призведе до її повноцінного вступу.

Коли ми проведемо Вашингтонський саміт у липні, ми зробимо відчутні кроки для підвищення ролі НАТО у створенні стійких, боєздатних українських сил, підтримуючи поточні реформи, які інтегрують Україну в Альянс,

– сказав він.

За його словами, подібні заходи дадуть змогу забезпечити вступ України до НАТО, а сам процес завдяки їм має бути швидким і гладким.

Блінкен також додав, що для цього все одно потрібно буде відповідати умовам вступу, а самі країни-члени НАТО повинні будуть з ним погодитися.

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