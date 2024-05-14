Вступ України у НАТО: Блінкен зробив заяву про членство
Одразу після повномасштабного вторгнення Росії Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Водночас країни-члени не поспішають зі своїм рішенням.
Власне, Володимир Зеленський не вважає, що наша держава зможе стати членом Альянсу, допоки триває війна. Однак у майбутньому наша держава має шанси на довгоочікуваний вступ у НАТО.
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НАТО зробить відчутні кроки
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс. Передбачається, що у майбутньому він призведе до її повноцінного вступу.
Коли ми проведемо Вашингтонський саміт у липні, ми зробимо відчутні кроки для підвищення ролі НАТО у створенні стійких, боєздатних українських сил, підтримуючи поточні реформи, які інтегрують Україну в Альянс,
– сказав він.
За його словами, подібні заходи дадуть змогу забезпечити вступ України до НАТО, а сам процес завдяки їм має бути швидким і гладким.
Блінкен також додав, що для цього все одно потрібно буде відповідати умовам вступу, а самі країни-члени НАТО повинні будуть з ним погодитися.
Що відомо про візит Блінкена
- Держсекретар США прибув до Києва вранці 14 травня. Це його перший візит після того, як Конгрес ухвалив довгоочікувану допомогу для України у розмірі майже 61 мільярд доларів. Високопосадовець заявив, що "повернувся до Києва, аби продемонструвати непохитну підтримку Україні".
- Відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що пакет військової допомоги, який попередньо погодили конгресмени, скоро прибуде в Україну. Сполучені Штати також сподіваються, що ситуацію на полі бою допоможе змінити прибуття більших обсягів допомоги.
- Водночас Зеленський акцентував на важливості постачання з боку США систем ППО для захисту Харківщини. Він розповів про ситуацію на фронті, підтримку українських військових та подальшу оборонну співпрацю. Серед питань була і підготовка до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії.
- Зауважимо, що до цього держсекретар Сполучених Штатів був в Україні у вересні 2023 року.