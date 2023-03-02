Блінкен вперше поговорив з Лавровим з часу вторгнення Росії в Україну: хотів донести три моменти

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сєргей Лавров поговорили віч-на-віч під час саміту "Великої двадцятки". Це сталось вперше після початку повномасштабної війни в Україні

Як зазначають, розмова посадовців тривала близько 10 хвилин. Ба більше, вона була незапланованою і мала на меті донести Росії три ключові повідомлення.

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Про що говорили Блінкен і Лавров

Зустріч американського та російського посадовців відбулася на тлі різкого погіршення відносин між Вашингтоном та Москвою та різкого зростання напруженості через війну Росії з Україною.

Блінкен звернувся до свого російського колеги з метою закликати Росію знову приєднатися до договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

Зверніть увагу! Це останній договір про контроль над озброєннями між США та Росією. Документ підписали у Празі навесні 2010 року на 10-річний термін. 3 лютого 2021 року США продовжили дію New Start.

Угода передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, а також до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.

Він також наполягав на тому, щоб Росія звільнила колишнього морського піхотинця США Пола Уілана з-під варти.

На зустрічі Блінкен також заявив Лаврову, що Вашингтон готовий підтримувати Україну, щоб вона захищалася стільки, скільки буде потрібно.



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