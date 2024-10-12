"Не почув нічого нового про російську агресію": Блінкен прокоментував виступ Лаврова

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не помітив зміни російської риторики щодо війни у виступі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це Блінкен сказав на пресконференції в Лаосі, його інтерв'ю оприлюднив Державний департамент США. Держсекретар США також вкотре наголосив на необхідності припинення російської агресії.

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Блінкен висловився про виступ Лаврова

За словами Блінкена, на саміті Асоціації країн Південно-Східної Азії (ASEAN) він не мав прямої розмови з міністром Лавровим.

Що стосується міністра Лаврова, то ні, ми не говорили прямо, але я був у залі, коли він виступав від імені Росії. Він був у кімнаті, коли я виступав від імені Сполучених Штатів. Тож я думаю, що можна з упевненістю сказати, що ми чули один одного. Я, на жаль, не почув нічого нового про російську агресію проти України,

– сказав Ентоні Блінкен журналістам.

Він додав, що країни на саміті чітко давали зрозуміти, що цю агресію потрібно припинити.

Її потрібно припинити не лише тому, що це агресія проти українського народу – це агресія проти принципів, які лежать в основі міжнародної системи, які так необхідні, щоб допомогти нам зберегти мир і стабільність, включаючи повагу до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності,

– наголосив держсекретар США.

Саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії відбувався далеко від України. Однак, за словами Блінкена, "вражає, що стільки країн, які знаходяться на іншому кінці світу – в Індо-Тихоокеанському регіоні, глибоко переживають за те, що відбувається в Україні".