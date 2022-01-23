Блінкен заявив, що Олімпіада в Пекіні не завадить планам Росії щодо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував інформацію про можливе "відтермінування вторгнення Росії" через Олімпіаду в Пекіні. За його словами, агресивн планам Кремля це може не завадити.

У Кремлі діятимуть відповідно до планів та задумів Путіна. Цьому, на думку Блінкена, Олімпіада завадити не зможе.

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США продовжують працювати на стримання агресії

Ентоні Блінкен наголосив, що США продовжують працювати над тим, щоб змінити "розрахунки" Путіна та продовжити дипломатичний діалог з Росією. Це зможе зміцнити колективну безпеку України та Заходу.

Я думаю, що Росія прийматиме свої рішення, ґрунтуючись на розрахунках президента Путіна про те, що в його інтересах. Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб вплинути на цей розрахунок, пропонуючи як дипломатичний шлях уперед, який міг би зміцнити колективну безпеку для всіх нас, так і шлях оборони і стримування,

– заявив Блінкен.

Крім того, Блінкен укотре наголосив на тому, що якщо Росія наважиться на вторгнення до України – її чекатимуть тяжкі наслідки.

Олімпіада та вторгнення Росії: що їх пов'язує

Bloomberg 22 січня повідомили про те, що Цзіньпін міг попросити Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади, яка цього року проходить у Пекіні.

Аргументували це тим, що вторгнення в Україну під час зимових змагань може втягнути Китай у дипломатичну боротьбу.

У Москві одразу ж запалало з цього приводу. Там звинуватили Захід в "інформаційних спецопераціях".

Посольство Китаї в Росії назвало цю інформацію фейком.

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