Українці стоять перед вибором – продовжувати боротьбу чи вести переговори про мир, – Блінкен

Ентоні Блінкен заявив, що Україна стоїть перед фундаментальним вибором. Він також зазначив, що США прагнуть забезпечити найсильніші позиції для Києва.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена у інтерв'ю MSNBC Morning. Він наголосив, що мир повинен бути справедливим і довготривалим, аби запобігти повторенню війни в майбутньому.

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Перед яким вибором постала Україна

Блінкен заявив, що Україна увійшла в стадію, коли необхідно прийняти критично важливе рішення.

Українці повинні прийняти фундаментальні рішення щодо продовження боротьби або переговорів та спроби довести це до припинення вогню,

– заявив глава американської дипломатії.

Він наголосив, що не менш важливим є питання, чи готова Росія піти на це.

"Втім, якщо дійде до цього (до переговорів – 24 Канал), ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа матимуть найкращі позиції для укладення найсильнішої угоди", – зазначив Блінкен.

За його словами, це передбачає продовження посилення позицій України на полі бою, забезпечення її необхідними ресурсами, боєприпасами та мобілізованих бійців. Також важливо зберігати максимальний тиск на Росію.

Блінкен зазначив, що припинення вогню має відбутися на справедливих умовах із перспективою довготривалого миру. Він наголосив на важливості не допустити, щоб Росія використала паузу для відновлення сил, переозброєння та нових атак у майбутньому.

Держсекретар зазначив на важливості підтримки України в досягненні успіху як незалежної та суверенної держави.

Її не стерли з карти. Це те, чого хотів Путін та зазнав провалу. Вона може міцно стояти на власних ногах у військовому, економічному плані та в плані демократії. Це найкраща можлива відсіч Путіну,

– зауважив він.

Він також висловив впевненість, що новообраний президент США Дональд Трамп захоче укласти хорошу для України угоду.