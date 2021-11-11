Блінкен на зустрічі з Кулебою заявив, що Росія не використовує газ як зброю
Джерело:"Європейська правда"
У США вважають, що поведінка Росії в енергетичній царині ще не свідчить про перетин нею крайніх меж. Мовиться про ймовірність використання Кремлем газу як зброї у гібридній війні.
Щонайменше, про це заявив глава Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Це сталося у Вашингтоні 10 листопада на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
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Блінкен і Кулеба не зійшлися у ставленні до дій Росії на енергоринку
США: Росія поки не використовує газ як зброю.
У Вашингтоні 10 листопада глава Держдепу США Тоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели спільну пресконференцію. Серед іншого говорили й про проблеми в енергетичній сфері.
Примітно, що думки Блінкена та Кулеби не збіглися щодо ставлення до поведінки Росії. Перший вважає – наразі нема підстав говорити, що Росія використовує газ як зброю.
- Мовляв, США стежать за ситуацією на енергетичних ринках та за діями Кремля.
- І якщо Росія буде використовувати газ як зброю, то будуть і санкції.
- А проте наразі Москва цю межу не перетнула.
Росія раніше вже використовували газ як зброю, і зараз ми стежимо, чи не з’являться ознаки того, що вона планує це зробити знову. Щойно Росія буде використовувати газ як зброю, ми, а так само Німеччина, будемо готові на рішучі кроки,
– заявив Блінкен.
Згодом він пояснив, що вважає червоною лінією повне припинення постачання газу територією України.
Україна не погодилася з позицією США
Натомість глава МЗС України Дмитро Кулеба не погодився з американським колегою.
Ми вважаємо, що Росія вже використовує газ як зброю,
– заявив він.
І додав, що Україна очікує від Вашингтона та Берліна "чітких сигналів", про неприпустимість енергетичного шантажу з боку Москви.Зверніть увагу: Дмитро Кулеба й Ентоні Блінкен підписали цього ж дня Хартію стратегічного партнерства Україна – США, яка на десятиліття визначає основні напрями двосторонніх відносин у ключових сферах.
Коротко про газову кризу 2021 року
- Упродовж кількох місяців через брак газу в Європі ціни на газ неодноразово злітали до рекордних позначок.
- У цій ситуації Росія обіцяє збільшити постачання газу в Європу, але – через свій "Північний потік-2".
- До української ж ГТС у Кремлі озвучують чимало претензій.