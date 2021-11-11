Блінкен на зустрічі з Кулебою заявив, що Росія не використовує газ як зброю

У США вважають, що поведінка Росії в енергетичній царині ще не свідчить про перетин нею крайніх меж. Мовиться про ймовірність використання Кремлем газу як зброї у гібридній війні.

Щонайменше, про це заявив глава Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Це сталося у Вашингтоні 10 листопада на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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Блінкен і Кулеба не зійшлися у ставленні до дій Росії на енергоринку

США: Росія поки не використовує газ як зброю.

У Вашингтоні 10 листопада глава Держдепу США Тоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели спільну пресконференцію. Серед іншого говорили й про проблеми в енергетичній сфері.

Примітно, що думки Блінкена та Кулеби не збіглися щодо ставлення до поведінки Росії. Перший вважає – наразі нема підстав говорити, що Росія використовує газ як зброю.

Мовляв, США стежать за ситуацією на енергетичних ринках та за діями Кремля.

І якщо Росія буде використовувати газ як зброю, то будуть і санкції.

А проте наразі Москва цю межу не перетнула.

Росія раніше вже використовували газ як зброю, і зараз ми стежимо, чи не з’являться ознаки того, що вона планує це зробити знову. Щойно Росія буде використовувати газ як зброю, ми, а так само Німеччина, будемо готові на рішучі кроки,

– заявив Блінкен.

Згодом він пояснив, що вважає червоною лінією повне припинення постачання газу територією України.

Україна не погодилася з позицією США

Натомість глава МЗС України Дмитро Кулеба не погодився з американським колегою.

Ми вважаємо, що Росія вже використовує газ як зброю,

– заявив він.

І додав, що Україна очікує від Вашингтона та Берліна "чітких сигналів", про неприпустимість енергетичного шантажу з боку Москви.

Коротко про газову кризу 2021 року

Упродовж кількох місяців через брак газу в Європі ціни на газ неодноразово злітали до рекордних позначок.

У цій ситуації Росія обіцяє збільшити постачання газу в Європу, але – через свій "Північний потік-2".

До української ж ГТС у Кремлі озвучують чимало претензій.