На Волині блискавка влучила в будинок, в якому перебувала мати з дітьми: моторошні кадри
- На Волині блискавка влучила в житловий будинок, спричинивши пожежу.
- На момент влучання в будинку перебувала мати з трьома дітьми.
У Волинській області блискавка влучила прямо в житловий будинок. Усередині перебувала мати з трьома малолітніми дітьми.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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Що відомо про влучання блискавки в будинок на Волині?
Унаслідок влучання блискавки в будинок спалахнула пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.
До прибуття рятувальників жінка встигла вивести дітей у безпечне місце й зателефонувала на 101.
Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Знищення будинку не допущено.
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Блискавка влучила в будинок на Волині / Фото ДСНС
Зауважимо, Волинський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що 17 липня на Волині вночі без істотних опадів. Удень буде невеликий короткочасний дощ, також місцями гроза.
До слова, у вересні 2024 року під Києвом згорів ущент будинок, у який влучила блискавка. У мережі оприлюднили жахливі кадри.