Близьке коло Путіна впевнене, шо він несповна розуму, – Данілов

Володимир Путін розпочав війну в Україні. Він цинічно вбиває мирних мешканців та навіть дітей та знищує будинки цивільних. Його вважають психічно хворим навіть близькі друзі.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що близьке коло Путіна впевнене, шо він несповна розуму.

До теми "Ви – наша ціль №1": ССО передали "привіт" артилеристам РФ, які обстрілюють українські міста

Нагадаємо, що вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Агресор обстрілює міста ракетами та пішов у наземний наступ на Півдні, Сході та Півночі. В Україні ввели воєнний стан. Хронологію подій – читайте у статті.

Найбільше російські окупанти обстрілюють ракетами Харків та Київ. Під прицілом орків не військові об'єкти, а спальні райони, а також лікарні та школи.

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