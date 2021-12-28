Близький до "злодія в законі" Антимоса: затримали ще одного "авторитета" зі списку РНБО

28 грудня 2021 , 15:37
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Джерело:

Нацполіція

Правоохоронці повідомили про затримання кримінального авторитета, який мав багато судимостей. 60-річний зловмисник до того ж потрапив до санкційного списку РНБО.

Про затримання 28 грудня повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. Правоохоронці кажуть, що затриманий входить до найближчого оточення "злодія в законі" на прізвисько Антимос.

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Затриманого повернуть до країни походження

60-річний рецидивіст – родом з Вірменії. Незабаром його примусово повернуть до країни походження.

Для цього співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області співпрацюють з міграційною службою.

Зверніть увагу! Окрім примусового повернення, чоловіку заборонять в'їжджати на територію України.

Що відомо про введення санкцій проти "злодіїв в законі":

  • Наприкінці травня 2021 року було введено у дію рішення РНБО про санкції проти так званих "злодіїв у законі".
  • У перелік потрапили 557 "злодіїв в законі" а також 111 "кримінальних авторитетів".
  • За словами президента Зеленського, більшість з осіб, які є у списку, перебувають зараз поза межами України.
  • Санкції стосуються блокування активів, заборони на в'їзд, неможливість набуття громадянства Україна, примусова депортація та інше.

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Дивіться більше про санкції проти "злодіїв в законі":

 

Автор: Ірина Пундор