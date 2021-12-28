Близький до "злодія в законі" Антимоса: затримали ще одного "авторитета" зі списку РНБО
28 грудня 2021 , 15:37Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
Правоохоронці повідомили про затримання кримінального авторитета, який мав багато судимостей. 60-річний зловмисник до того ж потрапив до санкційного списку РНБО.
Про затримання 28 грудня повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. Правоохоронці кажуть, що затриманий входить до найближчого оточення "злодія в законі" на прізвисько Антимос.
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Затриманого повернуть до країни походження
60-річний рецидивіст – родом з Вірменії. Незабаром його примусово повернуть до країни походження.
Для цього співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області співпрацюють з міграційною службою.Зверніть увагу! Окрім примусового повернення, чоловіку заборонять в'їжджати на територію України.
Що відомо про введення санкцій проти "злодіїв в законі":
- Наприкінці травня 2021 року було введено у дію рішення РНБО про санкції проти так званих "злодіїв у законі".
- У перелік потрапили 557 "злодіїв в законі" а також 111 "кримінальних авторитетів".
- За словами президента Зеленського, більшість з осіб, які є у списку, перебувають зараз поза межами України.
- Санкції стосуються блокування активів, заборони на в'їзд, неможливість набуття громадянства Україна, примусова депортація та інше.
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