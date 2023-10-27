США завдали ударів по об'єктах в Сирії: це була атака у відповідь
Джерело:Associated Press
США атакували військові об'єкти в Сирії, які контролювалися групою, що пов'язана з Іраном. Ці удари повинні запобігти ескалації конфлікту.
Зранку 27 жовтня Сполучені Штати Америки завдали удару по двох військових об’єктах у Сирії. Вони були пов’язані з іранським Корпусом вартових ісламської революції.
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Це були атаки у відповідь
США завдали ударів у відповідь на атаки на американські бази й персонал в Іраку та Сирії ракетами та безпілотниками.
У такий спосіб американці намагаються стримати майбутню агресію тих угруповань, які вважають США своїм ворогом. Там вважають, що це можливо на тлі війни Ізраїлю проти ХАМАС.
Крім цього, на меті стоїть уникнення розхитування ситуації в регіоні й ескалації конфлікту.
За яких умов США будуть воювати на Близькому Сході
- Ситуація на Близькому Сході може мати три етапи ескалації. Після цих ймовірних подій США доведеться взяти пряму участь у війні. Збір розвідувальної інформації вже триває. Для цього у США є відповідні дрони, гелікоптери та літаки. Якщо стримати агресію не вдасться, то Америка, ймовірно, перейде до оборонних дій. Такий крок відносно легко зможуть обґрунтувати перед американським суспільством.
- Після оборонних дій США можуть перейти до наступу, однак Білій дім та Пентагон намагатимуться уникнути цього кроку. Проте, Вашингтон може бути змушений піти на це для задля збереження репутації. Адже Америка вже пообіцяла відповідати на напади.
- На думку журналістів, США намагатимуться уникати прямих конфронтацій з Іраном (тільки якщо Тегеран не вступить безпосередньо у конфлікт).