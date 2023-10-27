США завдали ударів по об'єктах в Сирії: це була атака у відповідь

США атакували військові об'єкти в Сирії, які контролювалися групою, що пов'язана з Іраном. Ці удари повинні запобігти ескалації конфлікту.

Зранку 27 жовтня Сполучені Штати Америки завдали удару по двох військових об’єктах у Сирії. Вони були пов’язані з іранським Корпусом вартових ісламської революції.

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Це були атаки у відповідь

США завдали ударів у відповідь на атаки на американські бази й персонал в Іраку та Сирії ракетами та безпілотниками.

У такий спосіб американці намагаються стримати майбутню агресію тих угруповань, які вважають США своїм ворогом. Там вважають, що це можливо на тлі війни Ізраїлю проти ХАМАС.

Крім цього, на меті стоїть уникнення розхитування ситуації в регіоні й ескалації конфлікту.

За яких умов США будуть воювати на Близькому Сході