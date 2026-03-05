Росія не проявляє себе як союзник Ірану, всі сили пішли на війну в Україні, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що нині Росія не проявляє себе як союзник Ірану. Водночас, за словами президента, Москва може передавати Тегерану системи протиповітряної оборони

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Rai Italia.

Читайте також Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході

Як Росія може допомагати Ірану?

За словами Володимира Зеленського, Москва, ймовірно, хотіла б діяти інакше, однак, як показують приклади Сирії та нинішньої ситуації з Іраном, їй бракує ресурсів, оскільки основні сили зосереджені на війні проти України.

Водночас президент переконаний, що російська сторона передає іранському режиму зброю.

Я думаю, що все це є в уламках "Шахедів", які сьогодні б’ють по Близькому Сходу. Розвідки партнерів – якщо вони поділяться інформацією, це підтвердиться,

– додав глава держави.

Зеленський додав, що в іранських безпілотниках уже виявляли компоненти російського виробництва.

Крім того, на його думку, Росія може передавати Ірану і системи протиповітряної оборони, адже має їх у достатній кількості.

Як Кремль реагує на події в Ірані?