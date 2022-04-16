Близько 100 тисяч жителів Маріуполя на межі голодної смерті, – ООН

Глава Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі заявив, що більш ніж 100 000 мирних мешканців Маріуполя зараз на межі голодної смерті.

Усі ці люди страждають від нестачі їжі, води та відсутності опалення. В Організації об'єднаних націй назвали ситуацію катастрофічною.

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Девід Біслі розповів, що ООН намагається доставити продовольство до Маріуполя, але російські війська не допускають до міста, хоч організація запросила про доступ у російської влади.

Ми не відмовимося від маріупольців та інших людей, до яких не можемо дістатися. Але це руйнівна ситуація: люди вмирають з голоду,

– сказав Девід Біслі.

Він наголосив, що ООН має вантажівки, машини, їжу – все, що потрібно для допомоги. І вони не зупиняться звертатися до Росії.

Біслі також додав, що це стосується не лише Маріуполя – на Сході України багато міст, яким потрібна гуманітарна допомога, але туди не пропускають російські бойовики.

В інтерв'ю іншому виданню він звернув увагу на те, що подібні ситуації траплялися в Сирії, Ефіопії, Афганістані. Але, як правило, ООН проривалося з гуманітарною допомогою в зону бойових дій.

Зараз 51-й день, і ми не маємо прориву. І тому ми маємо намір продовжувати робити все, що в наших силах,

– наголосив глава Всесвітньої продовольчої програми ООН.



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