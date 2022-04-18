Близько 2,5 тонн води відправили з Одеси для мешканців Миколаєва
Джерело:Суспільне Одеса
Більше 6 діб Миколаїв залишається без водопостачання через бойові дії. Люди набирають воду у Південному Бузі та купують її.
Щоб допомогти мешканцям, з Одеси відправили близько 2,5 тонн води. Про це розповіла представниця Гуманітарного волонтерського центру Інга Кординовська.
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Близько 2,5 тонн води відправили до Миколаєва
Загалом вдалося назбирати близько 40 тонн води. Люди продовжують приносити її у пляшках та бутлях,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, до міста вирушили 5 водовозів по 8 кубометрів кожен. Як зауважив мер Геннадій Труханов, вони працюватимуть там впродовж тижня – возитимуть воду зі свердловин людям.
Близько 2,5 тонн води відправили з Одеси у Миколаїв / Фото Суспільне Одеса
Наразі над відновленням централізованого водопостачання ведуться активні роботи. Втім, на тлі бойових дій у районі пошкодження виконати їх сповна неможливо.
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