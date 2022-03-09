Близько 40 населених пунктів без світла: росіяни масово знеструмлюють Луганщину

Росіяни знеструмлюють Луганщину цілими населеними пунктами. Без світла наразі близько 40 сіл. Комунальники намагаються під обстрілами відновити електроенергію.

На подачу електроенергії чекають 87 666 споживачів. Загалом відключено майже 700 трансформаторних підстанцій.

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Наразі без світла залишаються 26 населених пунктів повністю, ще 15 – частково.

Найбільше знеструмлень після обстрілів у таких населених пунктах:

Рубіжному,

Сєвєродонецьку,та прилеглих селищах,

Кремінній,

Лисичанську,

на Попаснянщині.

Ситуація залишається напруженою. Наші енергетики виїжджають на місця, як тільки вщухають обстріли, працюють майже цілодобово,

– пояснив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Поривів ліній електропередач стає все більше. "Росіяни знеструмлюють Луганщину цілими населеними пунктами, але спеціалісти під обстрілами роблять майже неможливе, власними силами відновлюючи подекуди розірвані вщент ЛЕП", – додав він.

До слова, з початку війни Росії проти України споживання електроенергії у нашій державі різко впало. Зокрема, показник знизився на 40%.

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