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      Близько 70 депутатів, які голосували за "диктаторські закони", проходять до нової Ради, — Сюмар

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      Вікторія Сюмар
      Вікторія Сюмар / radiosvoboda.org

      За словами члена партії "Народний фронт" Вікторії Сюмар, до нової Верховної Ради проходять близько 70 депутатів, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня.

      Сюмар додає, що по мажоритарних округах до ВР проходять "одіозні кандидати", які скомпрометували себе під час голосування за закони 16 січня".

      Тим часом спостерігачі місії Міжнародного Республіканського Інституту (MPI) та Національного Демократичного Інституту (НДІ) вважають, що дострокові вибори в Україні пройшли прозоро та законно.

      Теги: Новини політики Народний фронт Вибори до ВР-2014
      Джерело: Інтерфакс
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      Новини за 27 жовтня 2014
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