До Чернігова "прилетіла" агітка окупантів часів війни в Чечні: блогер Антон Птушкін показав фото

Відомий український блогер Антон Птушкін опублікував у мережі агітаційну листівку росіян, яка "прилетіла" до Чернігова та околиць міста.

Найцікавіше, що ця листівка починається з наступної фрази: "Громадяни Чеченської Республіки!".

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Росіяни розкидали на Чернігівщині агітки часів Другої чеченської війни

У цій листівці росіяни пояснювали жителям Чечні, що їх намагаються втягнути у збройне протистояння з федеральними військами та намагаються змусити їх захищати чужі для них цінності.

Таким росіяни назвали: інтереси відомих магнатів, керівників угрупувань терористів, грабіжників, вбивць та політичних діячів. Крім того, російська сторона заявляла, що тодішні лідери чеченців або заробляють гроші на крові простих людей, а багато, хто з них просто втік.

Агітки росіян на Чернігівщині / Фото з фейсбуку Антона Птушкіна

Я не знаю, як снаряди часів Другої чеченської війни опинилися в Україні, але рекомендую почитати текст. Це якийсь сюр,

– прокоментував це блогер-мільйонник.

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