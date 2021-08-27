Блогер Славський втратив рекламний контракт після публічного зізнання в любові до Росії

Тіктокер Юрій Славський залишився без рекламного контракту і отримав пляму на репутації. Усе через любов до Росії і просування її у своїх соцмережах.

Юрія Славський – це блогер-мільйонник у тіктоці. На його антиукраїнську діяльність звернув увагу активіст Сергій Стерненко.

До речі Сергій Стерненко оскаржив умовний термін у Верховному Суді

"Мене друг попросив"

Відзначимо, що усі пости і відео Славський публікує російською мовою. Один із таких постів – з російським триколором на щоці. Його блогер записав на підтримку росіян на Олімпійських іграх.

Після того, як Сергій Стененко записав на своєму ютубі про це відео, Славський записав виправдальне. Мовляв, його попросив друг, "треба підтримати" і подібне. Натомість саме відео з триколором, за словами Стерненка, Славський не видалив.

Я завжди за Україну, бо це моя країна… Тому я почав знімати тренди, щоб про нас дізналося більше людей… Я підтримую спортсменів з різних країн, челендж попросив підтримати мій товариш (переклад з російської – 24 канал),

– виправдався Славський.

Також у своєму тіктоці блогер косплеїв Путіна: йшов його "фірмовою" ходою з інавгурації.

На сторінці Славського з'явилися гнівні коментарі. Користувачі пишуть про "чємодан – вокзал – Росію" і зрадництво.



Коментарі на сторінці Славського в інстаграмі / Скриншот 24 каналу

Зазначимо, що наразі на сторінці блогера ані в інстаграмі, ані у тіктоці згаданих Стерненком відео немає. Скоріш за все, після розголосу він їх видалив.

Втрата рекламного контракту

Мораль цієї історії така, підкреслює Стерненко, "любиш Росію – лишайся без українських грошей". Так, співпрацювати із Юрієм Славським відмовилася компанія Euronafta. Блогер знімався у рекламі пального і кафе мережі АЗС.

Втім, після звернень Стерненка та інших активістів, його контракти "накрилися". Відділ комунікації відписав активістові, що взаємодіяти зі Славським через його публічну позицію більше не будуть. Тіктокера навіть просили видалити відео з триколором, однак він відмовився це робити.

До речі. РНБО запровадила санкції проти головного редактора "Страна.UA" Ігоря Гужви . Санкції запровадила Рада нацбезпеки 20 серпня за рекомендацією СБУ.

Повний текст публікації Сергія Стерненка

Підтримав Росію — лишився без грошей. Є у нас такий відомий у тіктоці блогер Юра Славський. Понад 1 мільйон аудиторія. Його акаунт – tiktok.com/@yura.slavskiy та інста – instagram.com/yura.slavskiy

Він кілька тижнів тому публічно підтримав країну-окупанта на Олімпіаді. А коли я зняв про це випуск, то він заявив, що є патріотом, але від підтримки РФ не відмовився.

Нещодавно Юра рекламував компанію Євронафта. Але після багатьох повідомлень небайдужих про симпатії Юри до окупантів компанія припинила із ним співпрацю.

Мораль проста: підтримуєш агресора – сиди без грошей. Не будь, як Юра.

До речі, підписуйтесь на мій тікток – tiktok.com/@sternenko