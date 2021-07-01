Україна – "самая конченная страна", – блогерка вибухнула образами через затримку рейсу
Джерело:24 канал
Блогерка з ніком missverona не змогла вчасно вилетіти з київського аеропорту через затримку рейсу. Це її настільки розлютило, що дівчина назвала Україну "самой кончєнной страной".
Перші сторіз дівчини зникли з її інстаграму. На них вона ображала Україну, аеропорт, його співробітників та авіакомпанія.
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Блогерка обізвала Україну та аеропорт
Дівчині з ніком missverona не сподобалося ставлення працівників летовища, вона заявила, що перебуває у "самому кончєнному аеропорту самой конченной страни". Такими ж словами вона назвала й авіакомпанію МАУ. Все це через те, що її рейс затримали на 4 години, і бідоласі доведеться чекати в аеропорту не 2, а аж 6 годин.
Блогерка ображає Україну: дивіться відео
Після цього дівчина записала наступне відео, яка віддалено нагадувало вибачення. На ньому вона казала, що не так висловилася. "Україна – норм, а люди – ні. Одеса – любов! І люди в ній теж", – підписала сторіс блогерка. І додала, що на решту їй наплювати, але "люди в Києві – агресори й егоїсти".
Спроба дівчини вибачитися: дивіться відео
Свою агресію дівчина вилила і на користувачів мережі
Далі користувачі засипали дівчину гнівними коментарями. І вона зняла наступне відео, в якому заявила, що не просить вибачення.
Треба уточнити: я ненавиджу всіх людей, щоб всякі ущерби типу вас не ображалися,
– продовжила блогерка.
Вона додала, що вважає, що їй заздрять: "У моєму обличчі більше грошей, ніж ви заробляєте за рік, бідні й жалюгідні у*бани". Вона вважає, що люди через свою убогість звинувачують всіх симпатичних дівчат, зокрема і її, в "ескорті".
Блогерка наговорила образ і підписникам: дивіться відео
Нагадаємо, українці 1 липня не змогли вчасно вилетіти до Туреччини з низки аеропортів. Ймовірно, одним із таким мала летіти й блогерка.
Затримка рейсів в Анталію
- У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримують одразу 5 рейсів до Анталії. Представники авіакомпаній заявили, що рейси перенесли через відсутність дозволу зі сторони Туреччини.
- Перенесли час вильоту й в аеропортах Львова, Одеси, Запоріжжя, Харкова.