Угода ЄС з росією буде величезною поразкою для Європи: політолог пояснив, у чому загроза

росія продовжує погрожувати Литві та сподівається, що ЄС та НАТО злякаються цих погроз і підуть на поступки. Втім, у росії немає ресурсів, щоб піти на повномасштабну конфронтацію.

Про те, яких подальших кроків чекати від росії та чи можуть вони разом з білоруссю заблокувати Сувальский коридор – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів політолог, співзасновник консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун.

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росія вже зробила всі основні кроки

Максим Джигун впевнений, що станом на зараз росія зробила всі свої основні кроки – у вигляді шантажу, залякуванні та погроз, щодо країн заходу й Литви зокрема. Це були погрози: "Або ви погоджуєтеся на наш ультиматум та виконуєте його умови, або ми зобов'язуємося робити щось, але що точно – не скажемо. Втім, скажемо, що вам буде боляче й неприємно".

Це класична практика російської "дипломатії", яка наполягає на ультимативному виконанні своїх необґрунтованих забаганок і неспівставних з мовою дипломатії.

Зараз м'яч на боці поля європейців і росіяни дуже пильно слідкують за тим, щоб їхні погрози були почуті й, щоб були здійснені дії відповідно до побажань росії. Тому вони вичікують. Найближчим часом ми можемо чекати на посилення якихось міжнародних меседжів зі сторони росії, що вони очікують на рішення, а Калінінградська область перебуває у блокаді. росія буде сподіватися переламати спільну західну політику й змусити європейські інституції піти на компроміс із росією і хоча б частково зняти санкції,

– зазначив Джигун.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Експерт зауважив, що ситуація із Сувальським коридором, про який говорять росіяни, вона ж не нова. Багато років цей коридор служив дорогою для постачання левової частки товарів до Калінінградської області.

Загострення там відбувалися чимало разів, ще у 2021 році для європейців була доволі неприємною ситуація з біженцями з білорусі, які намагалися потрапити до Польщі. Тоді почалася криза й почали зменшувати допуски російських поїздів, автомобілів й інших транспортних засобів до Калінінградської області.

Зараз ця ситуація доходить до пікової точки – всі розуміли, що вона може бути політизована в один момент, як, власне, й відбулося.

Литва продовжує підтримувати Україну / Фото Unsplash

Цікавість цього Сувальсьского коридору ще в тому, якби росія задумала за допомогою Білорусі заблокувати цей коридор, то вони б фактично відрізали Латвію, Литву й Естонію від іншого світу. І це була б повна блокада цих країн. Сувальський коридор і те, щоб його не пробили – це важливе завдання для країн НАТО, зокрема для Польщі й Литви, які безпосередньо долучені до цього тоненького відрізка кордону,

– пояснив Джигун.

Можливостей для наступу на Литву в росії немає

Максим Джигун наголосив, що можливостей для повноцінного наступу на територію Литви чи Польщі у росії немає. Та й в принципі вони розуміють, що починати протистояння з країнами НАТО для них дуже не вигідно. Тим паче, маючи абсолютно неуспішну війну в Україні, передбачати успіх на інших напрямках дуже складно.

Але вдаватися до подібних маніпулятивних та інформаційно-психологічних операцій, якими вони займаються десятиліттями, причому дуже успішно саме на внутрішньому ринку. Вони можуть це продовжувати, загострювати існуючу кризу та прірву, яка існує між росією та Західним Світом. Вони продовжують копати собі яму. Звичайно, що на це змушені реагувати країни НАТО, ЄС, адже ми бачимо, що росія дуже непередбачуваний гравець і очікувати від них можна будь-чого. Навіть одна їхня провокація може перерости у масштабний конфлікт, який торкнеться не лише України, а й багато інших країн світу, зокрема, Балтійських країн,

– зауважив Джигун.

Експерт додав, що Литва, хоч і маленька, але дуже горда держава з прекрасними, прогресивними, демократично налаштованими людьми, які дуже турбують і бісять путіна, бо вони не піддаються на його вплив, хоча й мають там значну частку російськомовного населення за яке нібито так бореться путін.

Вони проявляють свою категоричну позицію у підтримці нашого суверенітету, цілісності й наших прагнень. І навряд чи щось змусить їх змінити свою позицію, окрім, можливої компромісної позиції європейських інституцій на рівні Євросоюзу.

У росії немає сил для наступу на Литву / Фото Unsplash

Але, на моє глибоке переконання, угода європейців із росіянами буде величезною дипломатичною поразкою для Європи, у першу чергу. І величезна перемога в інформаційному плані для росіян, бо вони зможуть продавати це собі, як змогу тиснути й впливати на європейців, показувати їхню слабкість, неспроможність бути єдиним фронтом. І мовою сили виторговувати собі якісь дивіденди,

– додав Джигун.

Для Європи це буде поразка в тому сенсі, що вони згодні на подібні компроміси, коли там мінімально з'являються якісь загрози чи маніпуляції з боку росії. Хотілося б, щоб цього не допустили. Особливо, зважаючи на той факт, що Калінінградська область не ізольована повністю і не перебуває у блокаді.

Нова загроза з боку росії: що потрібно знати

Литва заборонила транзит підсанкційних російських товарів через свою територію. Не можуть їхати ні вантажівки, ні поїзди. Вони пояснили, що просто виконують санкційну політику ЄС. Тим часом у росії серйозно "підгоріло" через ці обмеження. У ворожому МЗС назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

Крім цього, там стали гучно розповідати, що в них "розв'язані руки". І зовсім скоро почали навчання в Калінінградській області з "Градами" та "Ураганами".

Литва відповіла на погрози росії. У МЗС наголосили, що лише виконують санкції, які запровадив ЄС. Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що жодних поступок не буде.

Слід зазначити, що Литва, Латвія та Естонія є країнами НАТО, а США дали однозначну відповідь щодо запобігання росії вдаватися до воєнних дій.

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Туди є доступ морем, яким користуються росіяни. Тому будьте так ласкаві, росіяни, завозьте свої продукти у свою Калінінградську область самостійно морем і ні за що не переживайте. Буде дуже сумно, якщо європейці підуть на поводу у росіян та їхніх погроз.