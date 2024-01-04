Рух знову заблоковано: польські аграрії відновили блокаду на одному із пунктів пропуску

Польські перевізники 23 грудня припинили блокування деяких пунктів пропуску для вантажівок на кордоні з Україною. Втім, станом на зараз протести відновлено.

Раніше повідомлялося, що на пункті пропуску "Медика – Шегині" знову можуть розпочатися протести польських фермерів. Аграрії Польщі тоді заявили, що протести не відновляться за умови надання письмової обіцянки щодо виконання їхніх вимог.

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Блокування пункту пропуску "Медика – Шегині"

Фермери з польської організації "Підкарпатське ошукане село" з 09:00 4 січня відновили блокаду пункту пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною.

На території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", поновилося блокування руху для вантажного транспорту. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд,

– зазначили в ДПСУ.

Фермери анонсують, що протест триватиме до 3 лютого. Обіцяють пропускати три вантажівки на годину. Протестувальники наголосили, що вони не будуть затримувати машини з гуманітарною допомогою і товарами, що швидко псуються.

Відомо, що легкові автомобілі, автобуси рухаються у звичному режимі.

Польські фермери вимагають від уряду субсидій на кукурудзу, ліквідних кредитів для фермерів і збереження сільськогосподарського податку на тогорічному рівні.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону зазначив, що в період з 24 грудня, коли рух було розблоковано, інтенсивність руху залишалася як в бік України, так і в напрямку Польщі.

На території Польщі перебуває велика кількість вантажівок, які очікують на можливість перетину в бік України, тому кожен і водій, і перевізник шукають всі можливі напрямки, де перетнути кордон. Станом на ранок 4 січня навпроти "Шегині" у бік України стоїть близько 800 вантажних транспортних засобів,

– розповів Демченко.

Окрім пункту пропуску "Медика – Шегині" заблокованими також залишаються три напрямки. Серед них – "Ягодин-Дорогуськ",

"Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова". За словами речника Держприкордонслужби, у цих трьох напрямках у чергах на території Польщі в бік України наразі перебуває близько 1400 вантажних транспортних засобів.

Що цьому передувало