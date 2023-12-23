Протестувальники в Польщі призупинили блокування "Медики": яка ситуація на інших КПП

Польські перевізники блокують кордон уже доволі довго. Однак 23 грудня стало відомо, що вони припинили протест на одному із пропускних пунктів.

Віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак розповів, що зранку 23 грудня протести польських фермерів на пункті пропуску "Шегині – Медики" було призупинено. Зараз новий уряд Польщі веде перемовини.

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У аграріїв є три вимоги

Фермери погодились розблокувати кордон, однак у них є певні вимоги. Вони хочуть якнайшвидшої реалізації трьох побажань: дотації на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року та продовження кредитів ліквідності.

Також у Польщі пообіцяли після початку 2024 року сісти за стіл перемовин, щоб виробити спільне рішення.

Інші перевізники посилюють протест

Протестувальники біля КПП "Дрогуск" заявили, що будуть блокувати пропускний пункт на Різдво та навіть посилять його. Тепер вони обіцяють пропускати одну вантажівку на три години замість трьох щогодини, заявила Едита Озигала, одна з лідерів протесту далекобійників у Дорогуську.

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