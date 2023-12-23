Протестувальники в Польщі призупинили блокування "Медики": яка ситуація на інших КПП
Джерело:Міхал Колодзейчак
Польські перевізники блокують кордон уже доволі довго. Однак 23 грудня стало відомо, що вони припинили протест на одному із пропускних пунктів.
Віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак розповів, що зранку 23 грудня протести польських фермерів на пункті пропуску "Шегині – Медики" було призупинено. Зараз новий уряд Польщі веде перемовини.
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У аграріїв є три вимоги
Фермери погодились розблокувати кордон, однак у них є певні вимоги. Вони хочуть якнайшвидшої реалізації трьох побажань: дотації на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні цього року та продовження кредитів ліквідності.
Також у Польщі пообіцяли після початку 2024 року сісти за стіл перемовин, щоб виробити спільне рішення.
Інші перевізники посилюють протест
Протестувальники біля КПП "Дрогуск" заявили, що будуть блокувати пропускний пункт на Різдво та навіть посилять його. Тепер вони обіцяють пропускати одну вантажівку на три години замість трьох щогодини, заявила Едита Озигала, одна з лідерів протесту далекобійників у Дорогуську.
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- Попри намагання врегулювати ситуацію та навіть тимчасове зняття блокади, у чергах на пунктах пропуску досі залишаються понад 2 тисячі українських вантажівок. Ще раніше Україні вдалося перевезти через кордон сотні вантажівок, зокрема використовуючи залізничний транспорт. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
- Він висловив сподівання, що нова влада Польщі не маніпулюватиме думкою фермерів, а навпаки виступить із заявами, щоб спільно з українцями переходити на нові ринки. Наприклад, постачати продовольства на ринки Африки чи Азії. Адже поки відбувається блокування, Україна не може постачати 5 – 6 мільйонів тонн щомісяця.
- У 2023 році зерно справді подешевшало, але це сталось не лише у Польщі, а й у цілому світі. Відтак, очевидно, що ніхто не купуватиме у польських фермерів товар за іншими цінами, якщо такий самий товар є у німців, французів чи бельгійців.