Блокада на кордоні: країни Балтії оголосили демарш Польщі

У Варшаві посли Литви, Латвії та Естонії висловили польській владі своє обурення через блокування польськими перевізниками руху вантажівок на кордоні з Україною. Вони вважають, що дії польських перевізників підривають здатність України боротися проти російських загарбників.

У міністерстві закордонних справ Естонії підтвердили, що це питання неодноразово порушувалося у відносинах із Польщею.

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Естонія про блокаду українського кордону

У МЗС Естонії повідомили, що відбулася зустріч трьох послів Балтії у міністерстві інфраструктури Польщі.

Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників та додаткові труднощі для української економіки,

– розповіла речниця МЗС Естонії Бріта Кікас.

За її словами, наразі тривають обговорення стосовно цього питання з Польщею. У МЗС Естонії сподіваються, що рішення буде знайдено найближчим часом.

Речниця також розповіла про те, що зустріч відбувалася за участі міністра закордонних справ Маргуса Цахкни та колишнього міністра закордонних справ Польщі Йоганнесом Рау.

Представниця естонського МЗС підтвердила, що питання блокади українського кордону обговорювалося і на зустрічі Цахкни з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном у понеділок, 4 грудня.

Бріта Кікас також заявила, що найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі в Таллінн. Під час цієї зустрічі планують порушити питання блокади українського кордону.

Блокада на українському кордоні: що відомо