"Легко, як 2х2": як Єврокомісія може запобігти протестам на українському кордоні

31 січня Європейська комісія запропонувала продовжити термін дії призупинення експортного мита для українських товарів. Одночасно запропоновано також захисний механізм "екстреного гальмування" для 3 видів продукції з України – м'яса птиці, яєць і цукру.

Польських фермерів вкотре не влаштувала ініціатива Єврокомісії, тому вони оголосили загальнонаціональний страйк із блокадою доріг та прикордонних пунктів пропуску, який повинен розпочатися 9 лютого. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" пояснив в етері 24 Каналу, як можна упередити протести на кордонах з Польщею та іншими країнами-сусідками.

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"Легко, як 2×2. Просто сплачуйте Україні субсидії для сільського господарства і все. Ті, хто у нас працює, має низьку рентабельність, вони не будуть орієнтуватися на експорт. Ми будемо отримувати дотації", – сказав Клочок.

Яка сума дотацій необхідна Україні

Проте керівник Центру громадської аналітики "Вежа" наголосив, що тоді виникне проблема – субсидії будуть розподіляти в ручному режимі. Однозначно будуть ділки, але варто сподіватися на доброчесність роботи фіскальних служб, Державної митної та прикордонної служб й інших інституцій, залучених до цієї галузі.

У такий спосіб можна буде зняти напругу та протистояння із Заходом. Але це також тимчасовий захід, який дозволить уникнути блокування кордону на рік – два. Шлях буде складний, але одразу зникне потреба сільськогосподарських виробників орієнтуватися на експорт, щоб продавати. Єдиний вихід – платити Україні щороку дотації від 10 мільярдів і більше.

Є також інша проблема: керівництво Європейського Союзу розуміє потребу в сільськогосподарській продукції з України. Тому що виробники Франції, Польщі та інші країни звикли жити на дотації,

– зазначив Валерій Клочок.

Приміром, Варшава отримує понад 20 мільярдів субсидій від ЄС щороку. Фактично, це чистий прибуток. Те, що заходить на ринок, воно витрачається, створюючи серйозний попит на різні види продукції – це колосальний стимул для ритейлу (роздрібної торгівлі). Водночас такі дії не стимулюють розвиток економіки.

За даними асоціації європейських перевізників, тільки одна блокада з листопада фактично створила труднощі й втрати на понад 15 мільярдів євро

Переважна частина європейських країн можуть господарювати саме шляхом підтримки. Допомога Україні на певний період часу змістить проблему, проте вона не зникне назавжди. В Європі варто змінювати загальний підхід до формування економічної політики та директив – це єдиний вихід, аби зупинити сутички між державами.

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