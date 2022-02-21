Блокада морських портів зі сторони Росії закінчилася, – Морська адміністрація
21 лютого 2022 , 19:39Читать новость на русском
Наразі усі торговельні судна можуть прямувати до українських портів традиційними маршрутами. Блокада портів з боку Росії станом на 21 лютого закінчилася.
Деталі розкрила пресслужба Державної служби морського та річкового транспорту України. Там наголосили, що плавання рекомендованими шляхами 44,60 відкрито.
Зауважте Води Чорного й Азовського морів включили у перелік зон військових ризиків
Станом на 21 лютого 2022 року райони, оголошені небезпечними для плавання у зв'язку з проведенням артилерійських та ракетних стрільб Російської Федерації, скасовані,
– мовиться у повідомленні.
Наразі залишається чинним українське попередження у зв'язку з навчаннями підрозділів ВМС. Водночас вони не обмежують цивільне судноплавство.
Україна може попросити закрити протоки для Росії
- Василь Боднар – посол України у Туреччині – заявив, що Україна має право звернутись до Туреччини з проханням закрити для Росії протоки у Чорне море.
- Звернутися Україна може відповідно до конвенції Монтре. Вона передбачає, що Туреччина сама ухвалює рішення, які кораблі пускати.
Реакція МЗС на морську блокаду Росії: дивіться відео