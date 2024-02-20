Українці вдалися до відповіді: ситуація на польському кордоні стає критичною

Польські мітингарі від 20 лютого 2024 року перейшли до тотальної блокади кордону із нашою державою. Однак українці вирішили діяти також і знайшли відповідь для протестувальників.

Про тотальну блокаду кордону польські протестувальники повідомили ще минулого тижня, вони планують повністю заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Ведуча 24 Каналу Софія Трощук з місця подій розповіла останні деталі, що відбувається на польсько-українському кордоні.

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Ситуація на кордоні з Польщею стає ще критичнішою

Тотальна блокада означає, що заблоковані будуть не лише прикордонні переходи, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій, морських портів. Водночас легкові автомобілі та автобуси пропускають, наразі черги для них немає.

Натомість українські перевізники вирішили відповісти польським колегам і також влаштувати акцію на кордоні.

Сьогодні о 12 годині й українські перевізники розпочнуть дзеркальну мирну акцію на кордоні з Польщею, саме з українського боку. Акція відбудеться біля пунктів пропуску "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині",

– повідомила ведуча 24 Каналу.

Протестувальники планують пропускати польські вантажні автомобілі на територію України, але із затримкою, з якою польські страйкарі пропускають українські. Таку акцію вже проводили на пункті пропуску "Устилуг".

Наразі коментарів щодо цього від польської сторони немає.

Чи пов'язана Росія з протестами на польському кордоні

Протести польських мітингарів мають не лише агро, а й політичні причини. Так, у протестах перевізників, які почалися 6 листопада, і в протестах польських фермерів, які доєдналися до них уже 9 лютого, одним з ініціаторів виступає Рафал Меклер, якого пов'язують із Росією.

Меклер є представником осередку проросійської партії "Конфедерація" у Люблінському воєводстві. Ця політична сила має тісні зв'язки з Росією. Зокрема, лідер цієї партії виступав із закликами про визнання окупації Криму. І сам відвідував анексований у 2015 році півострів, де зустрічався з керівником окупаційної адміністрації Сєргєєм Аксьоновим.

Крім того, однією з вимог цих протестувальників є зняття антиросійських санкцій. Однак у Єврокомісії запевнили, що цього точно не буде.

Що відбувається на кордоні з Польщею: коротко