Чому польські фермери для свого протесту знову обрали український кордон

Польські фермери знову блокують кордон з Україною на пункті пропуску "Медика – Шегині". Цього разу вони не мають претензій до наших товарів, але в такий спосіб хочуть висловити протест рішенням польської влади.

Експерт із питань гібридних загроз і дезінформації Андрій Шаповалов розповів 24 Каналу, що за такими діями, ймовірно, стоїть "рука Кремля". Хоч як би здавалися непов'язані Росія та Польща, але причетність країни-агресорки до цих ситуацій фіксується.

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Чому знову український кордон

Польські фермери не висувають ніяких вимог до України, але обрали наш кордон як інструмент впливу на своїх політиків. За словами Андрія Шаповалова, було велике розслідування, яке виявило, що на польські елеватори заїжджали російські вантажівки. Там пересортовували зерно в мішки й воно їхало далі.

Частина підприємців в Польщі досі не гребують співпрацею з Росією і заробляють великі гроші, торгуючи, скоріш за все, вкраденим українським зерном. Але це тільки одна з причин.

Говорити, що за цими акціями стоїть виключно Росія – не можна. Але вона із задоволенням буде підігравати подібним ситуаціям і тут немає жодного сумніву. Росіяни дуже уважно відстежують будь-які вибухонебезпечні події та намагаються "приклеїти" їх до власних інтересів,

– розповів Андрій Шаповалов.

Це давно напрацьована практика. Тому якщо виникають певні "спалахи", вони одразу вкладають туди гроші, находять активістів зі своїх мереж які досі існують по всьому світу. Є чимало людей, які були завербовані ще з часів КДБ. Мережа, яку колись створили, нікуди не зникла, хоч і була тривалий час законсервована.

"Відомо про сотні спецагентів, яких можуть використати для розпалювання різних ситуацій, до яких вони долучаться, прикриваючись захистом громадських інтересів", – підсумував експерт із питань гібридних загроз і дезінформації.