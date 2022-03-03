Окупанти намагаються прорватися в Енергодар: на блокпості йде бій

В Енергодар 3 березня зайшла колона з важкої техніки. За даними міського голови Дмитра Орлова, мовиться про понад 100 одиниць. Вони відкрили вогонь по мирному населенню.

За словами Дмитра Орлова, місцеві жителі стали на захист Енергодара. Російські окупанти відкрили вогонь.

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Близько 100 одиниць ворожої броньованої техніки зайшло в місто Енергодар. Їм чинить супротив мирне населення. Був відкритий вогонь по населенню,

– сказав Орлов.

Військова техніка в місті Енергодар: відео



Наразі з'явилась інформація про те, що на блокпості триває бій.

Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацією, на бульварі Каштановий під час обстрілу постраждали кілька будинків,

– повідомив міський голова.

Інформація про поранених наразі уточнюється.

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