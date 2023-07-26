Росія готує кораблі та авіацію для блокування Чорного моря, – Міноборони

Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди. Також загарбники практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України.

Водночас окупанти продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків. Нагадаємо, днями стало відомо, що Росія збирається перехопити торгові судна у Чорному морі.

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Росія хоче заблокувати Чорне море

Як розповіли у Міноборони, на сьогодні Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.

Після виходу Росії із зернової ініціативи, збройні сили терористів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації чорноморського флоту. Загарбники, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів.

Вочевидь, окупанти практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України. Водночас вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків.

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