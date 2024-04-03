Доводиться чекати в черзі по кілька днів: де найважча ситуація на кордоні з Польщею

На українсько-польському кордоні тривають протести польських фермерів. Найбільша черга зараз – на пункті пропуску Краківець. Там черга з 700 вантажних транспортних засобів.

У черзі доводиться стояти кілька днів. Про це 24 Каналу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Читайте також Абсолютна ганьба, – євродепутата про блокування українського зерна на польському кордоні

"На пункті пропуску Краківець – найбільша черга. 700 вантажних транспортних засобів. При тій пропускній спроможності пункту пропуску, яка є, при тій кількості вантажівок, які перетинають кордон за добу, до прикладу, у бік України, у черзі доведеться перебувати кілька днів", – пояснив він.

На пункті пропуску Ягодин останні дні черга сягає 200, а інколи 250 вантажних транспортних засобів. Раніше черга була більшою. Польські фермери пропускають по 50 – 70 вантажівок за добу, тому у чергах доведеться стояти довше.

Обмін інформацією з Польщею

Андрій Демченко зазначив, що українські прикордонники постійно перебувають у діалозі з польськими колегами. Оперативно надається інформація щодо ситуації на пунктах пропуску, зокрема, від польських прикордонників до української сторони.

Якщо змінюються наміри протестувальників у пропуску для вантажних транспортних засобів, або коли вони знімають свою блокаду, таку інформацію, на щастя, від польських колег ми отримуємо дуже оперативно,

– підкреслив речник.

Блокування кордону: останні новини