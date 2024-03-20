"Чому ви це дозволяєте?": Кубраков звернувся до польської сторони з приводу блокування автобусів

На українсько-польському кордоні тривають протести. Міністр інфраструктури України відреагував на блокування руху автобусів.

Державна прикордонна служба повідомила, що польські протестувальники почали блокування руху автобусів через КПП "Медики – Шегині". Український міністр інфраструктури Олександр Кубравок звернувся до свого польського колеги.

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Люди не мають бути заручниками

Станом на зараз польські протестувальники пропускають по одному автобусу на дві години. Кубраков наголосив, що менше 10 днів тому польська влада обіцяла, що пасажирські автобуси будуть перетинати кордон без перешкод.

Водночас ми бачимо зовсім іншу ситуацію.

Шановний міністре, пане Марціне Кєрвінський, чому ви це дозволяєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь цивілізованої країни?

– сказав Кубраков.

Протести на українсько-польському кордоні у лютому 2024 року спалахнули з новою силою.

Україна в пошуках альтернативи