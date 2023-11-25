Поліція у Польщі тричі закликала місцеву владу скасувати дозвіл блокувати кордон з Україною

Поляки продовжують блокувати кордон з Україною. Відомо, що поліція країни вже тричі зверталася до місцевої влади. Вона закликала скасувати дозвіл на блокаду.

Член партії Конфедерація Томаш Бечек виклав у мережу фото листа, який уже є третім за ліком. Він від Комендатури повітової поліції в Ярославі до війта гміни Радимно Богдана Шилара. У відповідному листі польська поліція закликала скасувати дозвіл на проведення акції, яка заблокувала польсько-український кордон.

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Поліцейські зверталися тричі

У продовження листів від 10 та 11 листопада щодо подання про припинення зібрання, яке триває з 6 листопада 2023 року, повторно звертаємося з поданням про припинення зборів, організованих Комітетом захисту підприємців і приватного транспорту на відрізку державної дороги номер 94 і в районі пункту пропуску Корчова,

– йдеться в тексті листа.

У поліції вирішили послатися на польське законодавство. Згідно з ним, публічні зібрання можуть припинити згідно з рішенням органів влади гміни. Зокрема у випадку, якщо їх проведення загрожує життю та здоров'ю людей, або ж загрожує значним матеріальним збиткам.

У поліції вважають, що блокада кордону несе відповідні загрози. Адже організатори акції належних заходів безпеки не забезпечили. Серед загроз – накопичення, а також довготривале перебування в одному місці вантажівок, у яких – небезпечні матеріали.

Також у польській поліції звернули увагу, що не виконуються власні зобов'язання, надані організаторами блокади. Власне, його вони викладали у заявці про проведення відповідного зібрання.

Мовиться про пропуск без черги автівок з вантажами для війська України, а також з живими тваринами. Дані поліції свідчать про те, що пропускають по одному авто на годину. І не залежить, який саме вантаж перевозить транспортний засіб.

Зауважимо, що під час саміту Grain from Ukraine Володимир Зеленський прокоментував блокаду кордону. За його словами, причиною складнощів стали "політичні кроки" сусідів нашої держави. Водночас він додав, що потрібно дати трохи часу, щоб було "потепління".