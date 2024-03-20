Масштабували дії: польські фермери ввели додаткові обмеження на кордоні

Польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною. На одному з пунктів пропуску вони взагалі відмовлялися пропускати легкові автомобілі.

Про це 24 Каналу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, зауваживши, що, на жаль, польські фермери не припиняють блокувати кордон. На різних пунктах пропуску вони використовують різні методи. В одних випадках іде ускладнення руху, в інших – повне його блокування.

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Що відбувається на кордоні з Польщею

Як наголосив Демченко, блокування відбувається в напрямках пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині". Станом на ранок 20 березня сукупно на цих напрямках у черзі стояло близько 850 вантажівок. Найбільше – в напрямку "Ягодина".

Кожен напрямок блокується по-різному. До прикладу, через "Раву-Руську" та "Ягодин" польські фермери останнім часом не пропускають вантажівки, які їдуть з України до Польщі. Також станом на ранок 20 березня це відбувалося і в напрямку "Шегині".

Ускладнений рух фіксували в напрямку в'їзду в Україну. Це – "Шегині" та "Ягодин". Через "Шегині" за минулу добу проїхало лише десь 40 вантажних транспортних засобів. По "Ягодину" – близько 70. При цьому "Ягодин" – найбільший інфраструктурний напрямок. Він може пропускати за добу десь 1400 вантажівок в обох напрямках,

– сказав Демченко.

Сьогодні ж польські фермери масштабували дії в напрямку "Шегині". Близько 11 години вони заблокували рух автобусів. Потім сказали, що пускатимуть по одному автобусу раз на дві години в обох напрямках. Згодом протестувальники вирішили не пропускати ні вантажні засоби, ні автобуси, ні легкові автомобілі. Це нібито триватиме до 20:00 20 березня.

Ситуація на кордоні з Польщею: коротко