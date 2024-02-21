Такого не було вже 30 років: Варшава проведе переговори із фермерами щодо блокування кордону

Ситуація на кордоні продовжує загострюватися. Від учора польські фермери почали блокувати усі КПП. У зв'язку з цим у Варшаві вирішили піти на прецедент, якого не було вже 30 років.

Польський уряд проведе зустріч із представниками фермерів – протестувальників. Як повідомляє місцеве видання, це трапиться у наступний понеділок, 26 лютого.

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Пошук стратегії

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що мета зустрічі – дійти компромісу з аграріями, знайти стратегічне рішення, яке не дозволило б повторитися подібним речам, наприклад, через два місяці.

Колодзейчак пояснив, що у переговорах з урядом будуть брати участь представники мітингувальників, яких вони самі оберують.

До кінця тижня стане відомо, де саме відбудуться перемовини. За словами заступника міністра, це місце повинно бути "відповідним до значення проблеми".

Наразі відомо, що міністерство сільського господарства вже почало збирати вимоги протестувальників. Серед них – обмеження імпорту українських товарів до Польщі і скасування дії окремих пунктів аграрної політики ЄС, пов'язаних з GreenDeal.

У Варшаві кажуть, що обговорення обох цих вимог відбувається на рівні ЄС. Втім, там не виключають можливості самостійного ухвалення рішень щодо обмеження українського імпорту.

Зеленський скликав селектор щодо ситуації на кордоні з Польщею

21 лютого має відбутися розмова міністра сільського господарства Чеслава Сєкерського зі своїм українським колегою Миколою Сольським. Поляки очікують від українців готовність до співпраці. Якщо згоди дійти не вдасться, Польща може піти на обмеження в односторонньому порядку.

Сьогодні, за словами глави держави, на селекторі Україна визначила свої щодо ситуації на кордоні з Польщею, які будуть дуже швидко реалізовані. Зеленський переговорив з урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим та Миколою Сольським.

Президент подякував Єврокомісії за її позицію (нагадаємо, вона продовжила пільги для українських товарів ще на рік) і зазначив, що лібералізація торгівлі з ЄС має тривати.