Це соромно, – журналіст з Польщі про ситуацію на українському кордоні

На своїй пресконференції Володимир Зеленський досить емоційно відповів на питання про блокування польського кордону, зазначивши, що з квітня по вересень 2023 року Україна втратила сотні мільйонів доларів через дії Польщі. І президента можна зрозуміти, адже дії польського уряду було важко пояснити раціонально.

Такою думкою із 24 Каналом поділився журналіст із Польщі Марек Сієрант. Він висловив свою незгоду з діями протестувальників, зазначивши, що така позиція не є популярною в Польщі.

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Чому польські політики ігнорували проблему

Не можна вимагати від людини, яка атакована ворогом, виконання усіх вимог. Хоча частина претензій польських перевізників щодо нерівних умов конкуренції була справедливою.

"Не може бути так, що ви своїм протестом призупиняєте рух на кордоні. Протест – так, блокада – ні, і я буду завжди це критикувати. Не може бути так, що ми й самі собі, й своєму союзнику підрізаємо крила", – зауважив польський журналіст.

У питанні блокування кордону Анджей Дуда не мав суттєвих важелів впливу, адже воно перебувало в компетенції уряду "Права і справедливості". Але провідній польській партії було цієї осені було не до питання українського кордону, тому що вона була зосереджена на підготовці до парламентських виборів.

Щобільше, одночасно ПіС використовували Україну в своїй політичній кампанії, а коли вони програли й було потрібно вирішувати ці питання, правляча партія вирішила скинули їх на новий уряд.

Наші внутрішні проблеми вплинули на те, що відбувається на (українсько-польському – 24 Канал) кордоні. Це соромно, бо такий вигляд не мала б мати держава, яка вважає себе "адвокатом України",

– сказав Сієрант.

Чого чекати від нового польського уряду

Відповідно, бездіяльність попереднього польського уряду, який намагався не робити нічого й просто стежити за розвитком ситуації, призвела до загибелі кількох українських далекобійників. Це може бути достатньою підставою для того, щоб розпочати розслідування причетних до цієї трагедії.

Єдине, що зараз може зробити Україна для протидії блокуванню, на думку журналіста, – це санкції стосовно організаторів протесту на кордоні та компаній, які його підтримують.

Поки що ніяких конкретних заяв від нового польського уряду стосовно ситуації на кордоні з Україною не надходило. Втім, новий польський уряд точно докладатиме всіх зусиль для розв’язання цього конфлікту, бо, за словами Дональда Туска, кордон із Україною не може бути заблокованим.

Що відомо про блокування кордону з Польщею