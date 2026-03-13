Тепер армія Росії не лише "сліпа": по ворогу завдали неочікуваного удару
- Україна завдала системних ударів по критично важливих об'єктах в Росії, але ще одним справжнім ударом стали обмеження месенджерів.
- Блокування Telegram в Росії створило серйозні проблеми для комунікації російської армії, що впливає на її здатність ефективно діяти.
Україна завдає системних ударів по ворожих об'єктах. Після ураження критично важливого підприємства "Кремній Ел" на Брянщині, уже були повідомлення про знищення системи С-300, РЛС і складів боєприпасів на Донеччині та Криму, але навіть це не єдині втрати окупантів.
Крім цього, стало відомо про блокування зв'язку та серйозні проблеми з інтернетом у Росії. Як зауважив 24 Каналу опозиційний журналіст Ігор Яковенко, це лише тимчасові проблеми, основні – пов'язані з месенджерами, саме вони стали для ворога ударом у спину.
Як блокування Telegram вплине на російську армію?
На думку журналіста, мовиться про бізнес-історії, ключовим тут є гроші. Найбільше зацікавлені у ліквідації телеграму – це власники соцмережі "Вконтактє" і "МАХ", якими володіють наближені до Володимира Путіна люди.
Щодо блокування Telegram то це удар по окупаційній армії, адже це основний засіб їхньої комунікації між собою, з родинами та з командуванням. Це удар у спину російській армії.
"Тепер вона не тільки "осліпл" через відключення Starlink, але й "оглухла та оніміла". Я можу побажати тільки успіху Кирієнку, Путіну. Хай вони далі завдають ударів у спину своїй армії", – підкреслив Ігор Яковенка.
Зверніть увагу! Росія стає дедалі більше схожою на Північну Корею. Під заборону потрапив Telegram, а доступ до інтернету став слабшим. Цікаво, що для росіян недоступними стали й інші популярні мережі, зокрема WhatsApp YouTube, Facebook, Instagram. Також неможливо прочитати деякі західні ЗМІ.
Перебої з інтернетом насамперед пов'язані з ударами по російській економіці. Оскільки Володимир Путін не користується інтернетом, то вважає його винаходом "ворожої країни" – США й дуже підозріло до нього ставиться.
Втім очільник Кремля не розуміє, що "глушіння інтернету" б'є по економіці, бо вона не може існувати без зв'язку. Такими вчинками диктатор ще більше відкидає свою країну у "кам'яне століття".
Що відбувається у Росії: останні новини
- Дедалі більше росіян втрачають роботу. Кількість працівників, яких скоротили, майже на 60% більша, ніж у 2025 році. Цікаво, що скорочення відбуваються у тих сферах, які "годують" російський бюджет. Мовиться про держуправління, освіту та охорону здоров'я.
- Мільйонних втрат зазнає і російський бізнес, загальні збитки компаній сягають рекордних показників – 8,9 трильйона рублів. Найбільше впали прибутки у компаній, які займаються виготовленням автотранспортних засобів і вантажними перевезеннями.
- Ще одним болючим ударом для Росії стала атака ракетами Storm Shadow по заводі російського ВПК. Мовиться про підприємство "Кремній Ел", де виготовляли мікроелектроніку майже для всіх типів російських ракет, зокрема для нової зброї. Приміщення заводу суттєво постраждало, ймовірно, знищене обладнання, загинули вузькопрофільні спеціалісти.