Блокування цивільних і військових Маріуполя схоже на терористичну операцію Росії, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що для вирішення ситуації в Маріуполі Україна робить все, що в її силах. Люди там заблоковані і це навіть вже не військовий формат.

У інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV Зеленський сказав, що разом з військовими у блокаді Маріуполя також є місцеві люди. Серед них – діти, люди похилого віку, повідомляє 24 канал.

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Там зруйновано все, 95 – 98% всіх будівель: школи, дитячі садочки, звичайні житлові квартали, заводи, набережна. Якщо 3 – 4 % чогось живого там залишилось – це максимум. Йде бомбардування з літаків, ураження артилерією та ракетами. Росіяни стріляють всюди по місту, тому багато людей бояться навіть виходити,

– пояснив президент.

Він також описав іншу проблему – депортацію українців до Росії. Адже декого вдається евакуювати на підконтрольну Україні територію, а декого росіяни везуть до себе.

Ці тисячі людей, які туди виїхали або на окуповані частини України – всі вони зникли. Діти й дорослі перебувають зараз у різних містах, спеціальних таборах на російській території. А дехто просто зник. Від сьогодні від 3 до 5 тисяч дітей, які вирушили в той бік – зникли безвісти. Це страшна трагедія,

– сказав Зеленський.

За його словами, серед людей, які ховаються від російських бомб на "Азовсталі" є багато жінок з дітьми. Вони бояться вийти, бо інших місцевих, які виходили, збивали навіть снарядами. Скільки люди протримаються – невідомо.

Основне про ситуацію в Маріуполі

Місто перебуває в блокаді російських військових. За нього в оточенні борються українські захисники з батальйону "Азов", морпіхи та інші. Ситуація складна, в Маріуполі залишається приблизно 100 тисяч людей. Там гуманітарна катастрофа, місто знищене обстрілами росіян.

Деякі люди ховаються на заводі "Азовсталь" і поки не можуть його покинути, як пояснили наші військові. Адже не було підтвердження третьої сторони. Україна звернулася з негайною вимогою до росіян зробити терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь", щоб вивезти мирних.

Також 20 квітня вдалось евакуювати з заблокованого міста 4 автобуси з людьми. Евакуація має продовжитись і сьогодні, 21 квітня.

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