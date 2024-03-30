Польська сторона тимчасово розблокувала ще один КПП: у ДПСУ розповіли деталі
Ситуація на українсько-польському кордоні тривалий час була напруженою. Стало відомо, що польські протестувальники розблокували ще один контрольно-пропускний пункт.
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у етері телемарафону розповів, що польські фермери тимчасово припинили блокування КПП "Угринів. Ймовірно, блокування не буде у період Великодніх свят.
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КПП буде розблокований до 2 квітня
За словами Демченка, з 2 квітня польська сторона планує поновити блокування.
Але кілька днів тому вони тимчасово розблокували і напрямок пункту пропуску "Угринів". Скоріш за все це на термін Великодніх свят, які Польща уже святкуватиме,
– зазначив речник.
Він також зауважив, що станом на 30 березня заблокованими залишаються два напрямки : "Ягодин" та "Рава-Руська". Там польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки з України в Польщу, а в бік України пропускають в напрямку "Ягодина" незначну кількість машин, якщо порівняти з пропускною спроможністю цього КПП.
Наприклад, протягом дня 29 березня пропустили близько 100, водночас за добу в обидва боки може пропускатися близько 1400 вантажних транспортних засобів.
Раніше польські протестувальники розблокували "Краківець", "Шегині" та "Устилуг". Зараз вони максимально забезпечують можливість проїзду вантажівок в обидва боки.
Наразі немає інформації про плани щодо поновлення блокування саме цих КПП.
Шмигаль анонсував повне розблокування кордону
- 28 березня, у Варшаві провели черговий раунд українсько-польських міжурядових консультацій. Опісля, на засіданні Кабміну, прем'єр анонсував повне розблокування кордону. Денис Шмигаль заявив, що діалог є.
- Шмигаль зауважив, це достатньо новий формат, який має вивести наші відносини в дуже практичну площину.
- Він розповів, що наш уряд представив план деблокади кордону.