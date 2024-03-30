Польська сторона тимчасово розблокувала ще один КПП: у ДПСУ розповіли деталі

Ситуація на українсько-польському кордоні тривалий час була напруженою. Стало відомо, що польські протестувальники розблокували ще один контрольно-пропускний пункт.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у етері телемарафону розповів, що польські фермери тимчасово припинили блокування КПП "Угринів. Ймовірно, блокування не буде у період Великодніх свят.

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КПП буде розблокований до 2 квітня

За словами Демченка, з 2 квітня польська сторона планує поновити блокування.

Але кілька днів тому вони тимчасово розблокували і напрямок пункту пропуску "Угринів". Скоріш за все це на термін Великодніх свят, які Польща уже святкуватиме,

– зазначив речник.

Він також зауважив, що станом на 30 березня заблокованими залишаються два напрямки : "Ягодин" та "Рава-Руська". Там польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки з України в Польщу, а в бік України пропускають в напрямку "Ягодина" незначну кількість машин, якщо порівняти з пропускною спроможністю цього КПП.

Наприклад, протягом дня 29 березня пропустили близько 100, водночас за добу в обидва боки може пропускатися близько 1400 вантажних транспортних засобів.

Раніше польські протестувальники розблокували "Краківець", "Шегині" та "Устилуг". Зараз вони максимально забезпечують можливість проїзду вантажівок в обидва боки.

Наразі немає інформації про плани щодо поновлення блокування саме цих КПП.

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