У Bloomberg назвали ймовірну дату сертифікації "Північного потоку-2"

Наразі офіційної дати введення в експлуатацію "Північного потоку-2" немає. Це залежить від багатьох факторів, зокрема й від енергетичної ситуації в Європі.

Експерти Bloomberg припускають, що процес сертифікації російського газопроводу німецьким регулятором може затягнутися до 8 травня 2022 року.

Важливо Німеччина пішла на поступки Росії: на "Північний потік-2" чекає жорстка відповідь

Саме до цього часу Німеччина та Єврокомісія мають право розглядати це питання відповідно до правових норм.

Російському "Північному потоку-2" може знадобитися ще кілька місяців. Трубопровід може бути схвалений лише 8 травня, якщо регулятивні органи використовуватимуть весь відведений на це час,

– мовиться у повідомленні.

Чи готовий "Північний потік-2" до запуску

Російський газопровід вже на половину готовий до запуску. Другу нитку газогону до кінця року збираються заповнити технологічним газом. Тим часом перша нитку газопроводу вже готова до повноцінного використання.

Яка процедура сертифікації газопроводу