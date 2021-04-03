Bloomberg оновив рейтинг найбагатших: Ахметов – на 298 сходинці

Bloomberg 3 квітня оновив рейтинг найбагатших людей у світі. Очолив його засновник Amazon Джефф Безос із 185 мільярдами доларів. Цікаво, що у список потрапив лише один українець – Рінат Ахметов.
Джерело:Bloomberg
Засновник Space X Ілон Маск із статками 171 мільярд доларів опинився на другій сходинці.
До речі Forbes оновив рейтинг українських мільярдерів: хто його очолює
Список найбагатших: перша десятка
- Джефф Безос – 185 мільярдів доларів;
- Ілон Маск – 171 мільярд доларів;
- Білл Гейтс – 141 мільярд доларів;
- Бернард Арно – 126 мільярдів доларів;
- Марк Цукерберг – 113 мільярдів доларів;
- Уоррен Баффет – 98,3 мільярда доларів;
- Ларрі Пейдж – 97,8 мільярда доларів;
- Сергій Брін – 94,5 мільярда доларів;
- Стів Балмер – 87,6 мільярда доларів;
- Ларрі Еллісон – 85,6 мільярда доларів.
Зауважимо, переважно у всіх вищеперелічених мільярдерів останнім часом зросли статки. Зменшились вони лише у Маска. Він втратив 1,4 мільярда доларів.
До слова, майже усі, хто потрапив в першу десятку – із США, лише Арно – з Франції.
Де Ахметов
Український мільярдер потрапив на 298 сходинку рейтингу. Ахметов має 8,4 мільярда доларів. Останнім часом він втратив 160 мільйонів доларів.