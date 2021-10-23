Блюзнірство, – у Міненерго відповіли Путіну на заяви про українську ГТС
Джерело:"Радіо Свобода"
У Міненерго наголосили, що заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що ГТС України "може лопнути" – це маніпуляції. Додали, що навпаки – слід звернути увагу на аварійність в російській газотранспортній системі.
Путін у своїх виступах робить акценти, як йому заманеться. Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.
Раніше ГТС може "лопнути", – Путін припустив припинення транзиту газу через Україну
Заяви Путіна – блюзнірство та маніпуляції
Зеркаль прокоментувала заяву Путіна про виконання Росією своїх контрактів.
Блюзнірство та маніпуляції цифрами і фактами,
– зазначила Зеркаль.
Зеркаль пригадала, що 2 роки тому "Газпром" зупиняв "Північний потік-1" на ремонт. Тоді через українську ГТС прокачували 300 мільйонів кубометрів на день. Труба витримувала.
Натомість зараз Росія використовує українську ГТС навіть не на повну потужність. За словами чиновниці, прокачують 20% від того, що можуть поставляти в Європу.
Слід звернути увагу на аварійність в Росії
Зеркаль звернула увагу на кількість аварій, які відбуваються в російській газотранспортній системі. Вона зазначила, що це навіть не можна порівнювати із ситуацією в Україні.
"Вказувати на те, що він так вважає, не маючи жодних підстав для цього, наводить на думку, що вони, мабуть, щось задумали", – попередила Зеркаль.
Що цьому передувало
- Путін заявив, що транзит газу через Україну в Європу можуть припинити.
- Він переконував, мовляв, українська ГТС може "просто лопнути" при збільшенні тиску.
- Путін намагався переконати, що газотранспортну систему України "десятиліттями не ремонтували".