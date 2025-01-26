Росіяни хочуть перетворити БМО-Т на важкий бронетранспортер

Росія планує модернізувати рідкісну важку бойову машину БМО-Т, перетворивши її на важкий бронетранспортер. Цей крок передбачає доопрацювання технічних характеристик машини для покращення її бойових можливостей.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defence Express. Російські окупаційні війська вирішили переробити рідкісну важку бойову машину вогнеметників БМО-Т у важкий бронетранспортер, додаючи до неї нове озброєння та засоби радіоелектронної боротьби.

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БМО-Т як важкий бронетранспортер

БМО-Т, серійне виробництво якої стартувало в 2001 році, є рідкісним зразком техніки, з кількістю таких машин в російських військах, за оцінками, всього близько 10 одиниць.

Попри невелику кількість у складі армії, з лютого 2022 року Росія втратила щонайменше чотири такі машини, з яких три були знищені, а одну захопили Сили оборони України.

Росіяни планують модернізувати БМО-Т, щоб створити з неї важкий бронетранспортер, озброївши її мангалами, димовими гранатометами, радіоелектронною боротьбою та дистанційно-керованими кулеметами.

Окрім того, планують відмовитись від вогнеметів РПО-А "Шмель" через те, що машина здатна перевозити до 7 десантників і має відповідний простір для модифікацій.

Наразі українська армія також працює над створенням важких бронетранспортерів, зокрема на базі танка Т-64, що було продемонстровано в 2023 році.