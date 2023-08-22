Надійний звір і кращий за Bradley: як шведські БМП CV-90 допоможуть бійцям ЗСУ на фронті

Україна та Швеція погодили спільне виготовлення та ремонт БМП CV-90, які так потрібні військовим на фронті. Перша вироблена в Україні машина має з'явитися якомога швидше – саме на цьому наполягав президент Зеленський.

Президент розповів, що під час його поїздки на передову українські воїни дуже хвалили шведські БМП. 24 Канал розповідає, що це за машина та чому масове її виробництво стане в пригоді Україні.

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Що відомо про БМП CV-90

CV – це скорочення від англійського Combat Vehicle (бойова машина), шведський варіант – Stridsfordon. Випускається з початку 90-их.

CV-90 – велика родина БМП, що нині фактично перетворилася на легкий танк, останні модифікації важать приблизно 37 тонн. До речі, стільки ж важив, до прикладу, радянський танк Т-64.

Випробування CV90​: дивіться відео

Слова, що пролунали у Швеції, не були простою декларацією, а реальним планом дій. Фактично, вони фіналізували процес, який розтягнувся на кілька місяців.

Контури майбутньої угоди стали відомі 15 червня 2023 року, коли на засіданні у форматі "Рамштайн" Україна, Чехія та Словаччина підписали меморандум щодо закупівлі шведських БМП CV-90 з частковою локалізацією виробництва та обслуговуванням цієї техніки.

Тоді ж стало відомо, що Україна зацікавлена у закупівлі відразу 1 000 одиниць, що зробить нашу армію найбільшим оператором цих машин у світі (всього, за майже 30 років, було виготовлено 1170 БМП CV-90).



Українські військові опановують шведські БМП CV-90 / фото Försvarsmakten

Згодом, з'явилася інформація про плани Швеції налагодити виробництво CV-90 в Україні. Врешті президент Зеленський після зустрічі з королем Швеції, прем’єром та місцевими парламентарями оголосив, що угоду формалізовано. Втім, є ще один нюанс.

Зброярська ІКЕА: хто виробляє шведські БМП

Виробництвом БМП CV90 займається компанія Hägglunds – це фактично шведський підрозділ британського оборонного гіганта BAE Systems. Цей концерн ще в травні 2023 року оголосив про те, що відкриває офіс в Україні та запустить тут власне виробництво.

Крім CV90 BAE Systems має у портфоліо танк Challenger 2, БМП Bradley​, гаубиці M777, M109A7 та Archer, БТР M113 та AMPV, літак Eurofighter і ракети Storm Shadow.Все це, крім Eurofighter вже працює в Україні, а незабаром ця зброя може отримати й відзнаку "зроблено в Україні". Таким чином, домовленості, досягнуті Зеленським у Стокгольмі, можуть бути частиною ще більших глобальних домовленостей.

Можливо, російський удар по шведському заводу з виробництва підшипників SKF у Луцьку, внаслідок якого загинули троє людей, був реакцією окупантів на розгортання саме цих процесів. Такою собі пересторогою.

Втім, вочевидь невдалою, адже за кілька годин після атаки шведи оголосили про новий оборонний пакет допомоги Україні на 270 мільйонів доларів, а також про виробництво CV-90 в Україні.

Шведський прем'єр Ульф Крістерссон тестує CV-90 / фото міноборони Швеції

Влітку 2023 року Швеція практично погодила своє членство в НАТО (залишилося переконати Туреччину та Угорщину), а тому не боїться російських погроз і робить все необхідне для захисту миру в Європі. Наразі мовиться про створення заводів із виробництва техніки в Україні.

Ще однієї важливою задачею є їхній захист. Посилення української ППО – зараз одне з головних завдань "Раммштайну-15", тому є надії на розв'язання питання в комплексі.

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Особливо важливим для України є технологічність CV-90. Втім, попри складну начинку шведи мають готові та перевірені рішення. Важливо, що у Швеції вміють виробляти цю техніку швидко, так само швидко вони можуть розгортати виробництво. Таким чином, від перших декларацій та офіційних угод може пройти відносно незначний час, коли з конвеєра зійдуть перші, вже українські, CV-90.

Для України це критично.

CV-90 MkIV – основні характеристики

виробництво – Швеція,

Швеція, приблизна вартість – від 10,1 мільйона доларів до 12,1 мільйона доларів (підрахунки Defence Express за даними контрактів кінця 2022 року між Словаччиною, Чехією та Швецією)

від 10,1 мільйона доларів до 12,1 мільйона доларів (підрахунки Defence Express за даними контрактів кінця 2022 року між Словаччиною, Чехією та Швецією) двигун – Scania,

Scania, потужність – 1 000 кінських сил,

1 000 кінських сил, маса – 37 тонн,

37 тонн, гармата – 35 міліметрів (на моделі 9040, які зараз діють в Україні, стоїть 40-міліметрова гармата L70 від компанії Bofors; ефективна дальність ведення вогню до 3000 метрів, а темп її стрільби складає 240 – 300 пострілів на хвилину),

35 міліметрів (на моделі 9040, які зараз діють в Україні, стоїть 40-міліметрова гармата L70 від компанії Bofors; ефективна дальність ведення вогню до 3000 метрів, а темп її стрільби складає 240 – 300 пострілів на хвилину), міномет – 120 міліметрів,

120 міліметрів, бронезахист – від 30-міліметрових снарядів у передній проєкції, у круговій проєкції – 14,5-міліметрів,

від 30-міліметрових снарядів у передній проєкції, у круговій проєкції – 14,5-міліметрів, додатковий захист – модульні навісні елементи композитної броні, а також комплекси активного захисту, плюс система маскування Barracuda (захист від тепловізорів і радарів),

модульні навісні елементи композитної броні, а також комплекси активного захисту, плюс система максимальна швидкість – 70 кілометрів на годину,

70 кілометрів на годину, запас ходу – 320 кілометрів (по бездоріжжю), 900 кілометрів (по шосе),

320 кілометрів (по бездоріжжю), 900 кілометрів (по шосе), висота – 2,8 метра,

2,8 метра, довжина – 6,8 метра,

6,8 метра, ширина – 3,2 метра,

3,2 метра, екіпаж – 3 особи (командир, водій, стрілець),

3 особи (командир, водій, стрілець), десант – 8 осіб.



Шведські БМП потрібні на фронті / фото міноборони Швеції

Чим CV-90 відрізняється від Bradley та російських БМП

Прямими аналогами CV-90 є американські Bradley​, а також німецька Puma. Остання – дуже потужна, але й дорожча в три рази.

Якщо ж порівнювати з М2 Bradley, то шведська БМП за деякими параметрами може навіть дати фору американському аналогу.



M2 Bradley в українському камуфляжі

Якщо говорити про ворога, то це старі радянські БМП-2.

Росіяни вперто називають ще БМП-3, "Курганець-25" і Т-15, але "трійки" в окупантів вже фактично закінчилися, а "Курганець-25" і створена на базі "Армати" Т-15 навіть ще не починалися.

Жахлива Т-15, якою росіяни так пишалися на зброярських виставках, на війну навіть не доїхала. Не поспішає туди й "зірка" виставки російської зброярської ганьби "Армія-2023" – "Курганець-25".



Т-15 візуально нагадує імперські космічні транспорти з "Зоряних війн" і, як і вони, залишається лише фантазією творців / фото росЗМІ

Отже, основна БМП окупантів – це саме 15-тонна БМП-2, яка є дуже вразливою буквально для всього (від автоматної кулі до міни), і фактично є гробом на колесах, але з ефектом плавучості.

Натомість, що найважливіше, західні БМП виконують завдання зберегти життя тим, хто всередині, що й демонструють на полі бою.

Яку модифікацію може отримати Україна

Яку саме модифікацію CV-90 будуть виготовляти в Україні, невідомо. У БМП наразі 5 поколінь, класифікація йде з нульового.

Найновіше, 5-те покоління (фактично шосте), вже в розробці й має з'явитись у шведській армії в найближчі роки. Для України це означає, що кілька сотень машин можуть передати для боротьби з росіянами.

Наразі найактуальнішим виробом є CV90 MkIV. Це дуже технологічна машина, що використовує систему доповненої реальності iFighting, а також інші електронні системи, які дозволяють виграти додаткові секунди й бути ефективнішим за ворога.

Перевірено в Україні: як шведські БМП захищатимуть життя наших воїнів

Будь-яка техніка на війні – це розхідний матеріал, завданням якого є не лише виконання бойових завдань, але й захист життя вояків. БМП CV-90 з цими завданнями впораються на відмінно, що вже довели на полі бою в Україні.

Навчання українців на CV-90 у Швеції / фото Försvarsmakten

50 перших шведських БМП у модифікації CV-9040C з літа воюють проти росіян і продемонстрували свою ефективність та надійність.

Ці машини вже мають бойовий досвід – вони побували в Ліберії та Афганістані.

Про передачу CV-90 було оголошено в січні 2023-го, з березня по кінець травня українці у Швеції проходили навчання та бойове злагодження на CV-90. У червні машини прибули в Україну та почали виконувати бойові завдання вже наступного місяця.

Бійці талановиті та неймовірно амбітні. Перш за все, вони добре володіють механікою. Вони ще звикають до передових технологій, але швидко навчаються. Кожен хоче вчитися і кожен хоче зробити все можливе. Це добре видно, навіть коли вони втомилися і довго, важко працювали,

– шведський інструктор на ім'я Мартін розповідає про свої враження від роботи з українськими військовими.

В умовах контрнаступу, коли необхідно максимально безпечно доставити штурмовиків з пункту "А" до пункту "Б", а також провести евакуацію чи підвезти резерви, CV-90 проявили себе з найкращого боку. Виробництво в Україні разом з допомогою міжнародних партнерів однозначно посилить обороноздатність ЗСУ.