БМП й інша техніка: з'явилися нові кадри військ Росії за 50 кілометрів від України

На залізничну станцію Клинці, що у Брянській області, 19 грудня прибув черговий склад з військовою технікою. Цей населений пункт і кордон України відділяють лише 46 кілометрів.

Кадри зі стягненням російської техніки до українських кордонів оприлюднили у телеграм-каналі, який займається моніторингом авіадіапазону повітряно-космічних сил Росії, а також оглядом військової ситуації у світі.

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Москва продовжує перекидати техніку до кордонів України

У Брянській області на залізничну станцію Клинці 19 грудня прибуло багато військової техніки:

тяжкий механізований міст ТММ-3;

екскаватор ЕОВ-4421;

гусеничний транспортер ПТС-4;

самохідне реактивне встановлення розмінування УР-77 "Метеорит";

інженерна машина загородження ІМР-3М;

автокрани;

кілька БМП-2К,

БТР,

бензовози.

На оприлюднених у мережі роликах із залізниці помітно довгий склад, навантажений різноманітною технікою. Розташовані Клинці на відстані всього 46 кілометрів від кордону України.

Біля кордону України помітили нову російську техніку: дивіться відео

З Воронезької області техніка зникла

Натомість на станції Маслівка під Воронежем, де раніше масово розвантажували військову техніку, тепер нічого немає. Раніше французькі ЗМІ зняли там репортаж із накопиченням військ. На кадрах були помітні танки Т-72Б3, БТР і БМП, артилерія.

На станції Маслівка вже немає техніки: дивіться відео

Раніше на станції було багато російської техніки: дивіться відео